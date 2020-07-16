В СИЗО «Матросская тишина» десятки правоохранителей нагрянули с проверкой

Сотрудники Управления собственной безопасности Федерального УФСИН провели внеплановую проверку в московском СИЗО «Матросская тишина». В результате мероприятий правоохранительные органы обнаружили и изъяли запрещенные в изоляторе вещи. В частности, у арестованных были найдены 20 мобильных телефонов.

После выявления нарушений на место были вызваны сотрудники Управления Собственной Безопасности, которые решат вопрос о мерах в отношении сотрудников «Матросской тишины», не уследивших за порядком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению адвоката, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко Олег Соколов может быть отправлен в московское СИЗО «Матросская тишина».