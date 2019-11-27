В каких условиях содержится Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки

Адвокат экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в жестокой расправе над 24-летней аспиранткой университета, рассказал о самочувствии своего подзащитного. По словам юриста, историк находится в подавленном состоянии. Он пытается отвлечься от произошедших событий, погружаясь с головой в работу.

«Раскаивается и пытается как-то отвлечься от этой ситуации, посвящая себя работе. Он сейчас составляет план своего научного исследования, которое он планирует продолжить потом», — цитирует правозащитника НСН.

Адвокат добавил, что Соколов содержится в петербургском следственном изоляторе «Кресты» в достойных условиях. Вместе с ним в камере находится только один человек.

При этом юрист не исключает, что обвиняемый может быть отправлен в московское СИЗО «Матросская тишина», однако такой перевод негативно скажется как на содержании самого преподавателя в заключении, так и на построении его защиты в суде, уверен правозащитник.

«Это осложнит работу защиты, осложнит также его престарелым родителям передачу ему необходимых продуктов и вещей, так называемых передач. Поэтому с точки зрения работы защиты и гуманных аспектов содержания человека в заключении, конечно, это минус», — пояснил специалист.

Он добавил, что Соколов смирился со своей участью и покорно относится ко всем мерам, применяемым правоохранителями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олег Соколов этапирован в пригород Петербурга в «Кресты-2», где по заявлению адвоката у него будет камера с телевизором, по которому он будет следить за новостями. А в это время книги доцента уже изъяли из продажи в Испании.