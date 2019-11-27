  1. Пятый канал
  4. В каких условиях содержится Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки

В каких условиях содержится Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки

, 21:56 | Карина Бернтгольц 8

Адвокат бывшего доцента СПбГУ рассказал о состоянии своего подопечного, который сейчас находится в СИЗО № 1 «Кресты» Ленинградской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 112

Адвокат экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в жестокой расправе над 24-летней аспиранткой университета, рассказал о самочувствии своего подзащитного. По словам юриста, историк находится в подавленном состоянии. Он пытается отвлечься от произошедших событий, погружаясь с головой в работу.

«Раскаивается и пытается как-то отвлечься от этой ситуации, посвящая себя работе. Он сейчас составляет план своего научного исследования, которое он планирует продолжить потом», — цитирует правозащитника НСН.

Адвокат добавил, что Соколов содержится в петербургском следственном изоляторе «Кресты» в достойных условиях. Вместе с ним в камере находится только один человек.

При этом юрист не исключает, что обвиняемый может быть отправлен в московское СИЗО «Матросская тишина», однако такой перевод негативно скажется как на содержании самого преподавателя в заключении, так и на построении его защиты в суде, уверен правозащитник.

«Это осложнит работу защиты, осложнит также его престарелым родителям передачу ему необходимых продуктов и вещей, так называемых передач. Поэтому с точки зрения работы защиты и гуманных аспектов содержания человека в заключении, конечно, это минус», — пояснил специалист.

Он добавил, что Соколов смирился со своей участью и покорно относится ко всем мерам, применяемым правоохранителями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олег Соколов этапирован в пригород Петербурга в «Кресты-2», где по заявлению адвоката у него будет камера с телевизором, по которому он будет следить за новостями. А в это время книги доцента уже изъяли из продажи в Испании.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 112
26 нояб
Бывшего доцента СПбГУ, Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, хотят этапировать в Москву
24 нояб
Соколов и Ещенко за две недели до ее убийства выступили на семинаре на Урале
23 нояб
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко озвучила свою версию убийства
21 нояб
Студент СПбГУ получает угрозы из-за доцента Соколова
21 нояб
Доцент Соколов пытался схватить кортик во время следственного эксперимента
19 нояб
«Низкоуровневый вампир»: медиум о поведении историка Соколова, обвиненного в убийстве
19 нояб
«Пытаемся связаться с родственниками»: адвокат Соколова заявил, что историк хочет извиниться
19 нояб
«Мистическая не является основной»: Адвокат историка Соколова о возможных версиях преступления
19 нояб
Доценту СПбГУ Соколову пока не назначили экспертизу, несмотря на попытку самоубийства
19 нояб
Дело доцента СПбГУ Соколова внесло правки в проект закона о домашнем насилии

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.97
-0.05 70.44
-0.08
ТОП-5 самых неверных партнеров по знаку зодиака

Последние новости

21:56
В каких условиях содержится Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки
21:41
Собчак пришлось оправдываться перед героями своего шоу
21:28
Одесские гинекологи продавали видео осмотра пациенток порносайтам
21:15
Лидер Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой раз
20:58
Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, от чего страдает в Турции
20:47
Что известно об убийцах главы центра «Э» по Ингушетии

Сейчас читают

Сын Сафронова, застрявший в унитазе самолета, подаст в суд на снявшего видео
ТОП-5 самых неверных партнеров по знаку зодиака
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]