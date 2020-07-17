Глава Ирана поблагодарил Путина за последовательную позицию по сохранению ядерной сделки
Президент России провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хасаном Рухани.
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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru
Президент России провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Рухани. Лидеры подробно обсудили выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Рухани поблагодарил Россию за последовательную позицию по сохранению соглашения. Стороны затронули ситуацию в Сирии, а также двустороннюю повестку, включая реализацию крупных проектов в сфере энергетики.
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