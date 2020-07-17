Глава Ирана поблагодарил Путина за последовательную позицию по сохранению ядерной сделки

Президент России провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Рухани. Лидеры подробно обсудили выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Рухани поблагодарил Россию за последовательную позицию по сохранению соглашения. Стороны затронули ситуацию в Сирии, а также двустороннюю повестку, включая реализацию крупных проектов в сфере энергетики.