«Полярный гектар»: россияне получат бесплатно участок в Арктике
После успешной реализации аналогичного проекта на Дальнем Востоке, его решили расширить на север.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine, 5-tv.ru
В правительстве готовы выдавать «полярный гектар», инициативу опробованную на Дальнем Востоке хотят расширить на север — от Мурманска и Карелии до Красноярского края.
«Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий, соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов», — цитирует РИА Новости вице-премьера Российской Федерации Юрия Трутнева.
Якутия еще раньше вошла в проект. В отличие от «дальневосточного» — «полярный гектар» могут выдавать не только «в полях», но и в черте муниципалитетов. Условия те же — нельзя использовать под коммерческую застройку только личное жилье и ведение хозяйства.
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