«Полярный гектар»: россияне получат бесплатно участок в Арктике

В правительстве готовы выдавать «полярный гектар», инициативу опробованную на Дальнем Востоке хотят расширить на север — от Мурманска и Карелии до Красноярского края.

«Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий, соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов», — цитирует РИА Новости вице-премьера Российской Федерации Юрия Трутнева.

Якутия еще раньше вошла в проект. В отличие от «дальневосточного» — «полярный гектар» могут выдавать не только «в полях», но и в черте муниципалитетов. Условия те же — нельзя использовать под коммерческую застройку только личное жилье и ведение хозяйства.