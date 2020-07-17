«Не вижу руку стилиста»: Александр Рогов удивился нарядам Тины Канделаки

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Алина Потёмкина
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Светский деятель заметил, что понимает желание ведущей показывать свой подтянутый пресс.

Фото, видео: Instagram @tina_kandelaki

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов побывал в гостях у Надежды Стрелец на ее YouTube-канале и дал оценку нарядам некоторых знаменитостей. На такой рискованный шаг его вызвала ведущая, предложив оценить «луки» Тины Канделаки. Стилист ничего не сказал по поводу вкуса селебрити, но усомнился, что подбором образов для Канделаки занималась фешн- директор Tatler Рената Харькова.

Вначале ему показали фото ведущей из Instagram, на котором она стоит в обтягивающих черных лосинах, коротком топе в тон, кожаном пиджаке и ярко-салатовых туфлях-лодочках. В руках у нее черно-белая сумка.

По мнению Рогова, такой наряд Тина могла подобрать себе сама, и ее желание показать накачанный пресс можно понять.

«Я понимаю прекрасно, зачем это нужно Тине. Она в прекрасной форме, работает над своим прессом и хочет это показывать. Мне кажется, эти вещи… Тина оделась сама, здесь я руку стилиста не вижу», — заметил Рогов.

Instagram @tina_kandelaki

Не нашел дизайнерским он и образ в красной куртке. Такой «лук» не говорит о том, что со звездой работал стилист. По его мнению, если над ним и трудился профессионал, то он работал не в полную силу.

«То есть, это некий набор трендов. Это „лук“, который я могу сделать в рамках своего шоу для девочки, которая вообще никогда ничего не носила», — раскритиковал работу стилиста Рогов.

Instagram @tina_kandelaki

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры.

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