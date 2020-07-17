Духовные ценности вечны: 75 лет отмечает композитор Алексей Рыбников
Автор музыки к более чем сотне фильмов и мультфильмов, он продолжает активно трудиться и верит, что уже осенью он сможет представить публике свое музыкальное видение «Войны и мир».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan, 5-tv.ru
75-лет сегодня исполняется по настоящему народному композитору — Алексею Рыбникову. Автор первых в нашей стране рок-опер и мелодий, которые получили всемирную известность. Его музыка звучит повсюду: в театрах, концертных залах и любимых всеми фильмах.
Бесспорный уникальный талант маэстро признают все — от поклонников до признанных композиторов. Сам же Алексей Рыбников уверен: вдохновение — это, прежде всего, строгая дисциплина.
С автором любимых мелодий встретилась Надежда Алешкина.
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