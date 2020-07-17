Духовные ценности вечны: 75 лет отмечает композитор Алексей Рыбников

75-лет сегодня исполняется по настоящему народному композитору — Алексею Рыбникову. Автор первых в нашей стране рок-опер и мелодий, которые получили всемирную известность. Его музыка звучит повсюду: в театрах, концертных залах и любимых всеми фильмах.

Бесспорный уникальный талант маэстро признают все — от поклонников до признанных композиторов. Сам же Алексей Рыбников уверен: вдохновение — это, прежде всего, строгая дисциплина.

С автором любимых мелодий встретилась Надежда Алешкина.