Сахалин оказался на грани экологической катастрофы из-за падения бензовоза в реку

Бензовоз перевернулся и упал в реку Пиленга на Сахалине. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экологии региона, есть риск загрязнения воды.

ДТП с участием транспортного средства случилось в Смирныховском районе в центральной части Сахалина. Водитель автоцистерны успел выпрыгнуть из кабины, когда понял, что машина летит в воду. Мужчина в результате падения получил травмы, но сейчас его жизни ничего не угрожает. Видео последствий падения бензовоза в реку снял очевидец происшествия.

Зато угрозу экологической безопасности воды в реке исключать нельзя.

«Есть информация о том, что все содержимое цистерны вылилось в реку. Инспекторы лесничества выехали на место проверить информацию», — сообщили в Минприроды Сахалинской области.

Река Пиленга впадает в Охотское море. Если содержимое бензовоза попало в реку, все вредные вещества попадут из нее в открытое море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после разлива топлива в Красноярском крае объявлен режим ЧС.