После разлива топлива в Красноярском крае объявлен режим ЧС

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Около 44 тонн авиакеросина вытекло из-за разгерметизации трубы при перекачке нефтепродуктов с баржи на склад в районе поселка Тухард.

Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru

Режим чрезвычайной ситуации ввели в одном из поселков на Таймыре после разлива более 40-ка тонн авиационного топлива.

В ликвидации последствий задействованы больше сотни сотрудников МЧС. Накануне при перекачке горючего произошла разгерметизация трубопровода. Часть топлива попала в местное озеро. К этой минуте разлив нефтепродуктов локализован.

Краевая прокуратура и следственный комитет начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в «Норильсктрансгазе», который является дочерней компанией «ГМК «Норильский никель», подтвердили факт разгерметизации трубопровода и утечки авиакеросина. В пресс-службе акционерного общества заверили, что происшествие не угрожает жизни и здоровью людей, а протечка была устранена в течение 15 минут. В компании проводится внутреннее расследование.

Это не первое происшествие подобного рода в регионе. 29 мая разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов на ТЭЦ-3,принадлежащей «Норильскому никелю» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» стали причиной экологической катастрофы на севере Красноярского края.

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