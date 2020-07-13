После разлива топлива в Красноярском крае объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в одном из поселков на Таймыре после разлива более 40-ка тонн авиационного топлива.

В ликвидации последствий задействованы больше сотни сотрудников МЧС. Накануне при перекачке горючего произошла разгерметизация трубопровода. Часть топлива попала в местное озеро. К этой минуте разлив нефтепродуктов локализован.

Краевая прокуратура и следственный комитет начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в «Норильсктрансгазе», который является дочерней компанией «ГМК «Норильский никель», подтвердили факт разгерметизации трубопровода и утечки авиакеросина. В пресс-службе акционерного общества заверили, что происшествие не угрожает жизни и здоровью людей, а протечка была устранена в течение 15 минут. В компании проводится внутреннее расследование.

Это не первое происшествие подобного рода в регионе. 29 мая разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов на ТЭЦ-3,принадлежащей «Норильскому никелю» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» стали причиной экологической катастрофы на севере Красноярского края.