Как изменится с августа компенсация работника при увольнении

Федеральный закон № 210-ФЗ, опубликованный 13 июля и подписанный президентом России Владимиром Путиным, вносит ряд изменений в Трудовой кодекс страны. Нововведения, как сообщает «Экономика сегодня», вступают в силу спустя тридцать дней после официальной публикации, то есть 12 августа.

Теперь работник при увольнении имеет право требовать выходное пособие даже после одного месяца работы. В этом случае ему полагается среднемесячный оклад за второй месяц со дня увольнения. В случае, если сотрудник проработал больше одного месяца, он имеет право получить выплату в виде среднемесячного дохода за весь период трудоустройства. Или же работодатель может выплатить единовременную компенсацию в размере двухкратного среднего месячного заработка.

Помимо этого, закон расширяет гарантии работникам, которые были уволены в организациях на Крайнем Севере в рамках сокращения штата или ликвидации компании в целом. Теперь они или получают выплату среднемесячного заработка за весь период работы, или выплату, равную пятикратной средней зарплате за месяц.

Для всех видов выплат работнику необходимо обратиться в письменной форме к работодателю не позднее пятнадцати рабочих дней после увольнения. Работодатель же, который его уволил, обязан произвести выплаты также в течение пятнадцати дней.

Ранее 5-tv.ru писал о выделении Правительством России четырех миллиардов рублей для временных рабочих мест. Эта инициатива должна помочь людям, потерявшим работу из-за коронавируса.