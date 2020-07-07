Безработные в России смогут получать и пособие, и зарплату на временной работе

Правительство РФ выделило четыре миллиарда рублей на создание временных рабочих мест. Деньги помогут трудоустроить более 80 тысяч человек. Правила распределения средств утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Четыре миллиарда рублей будут распределены между регионами на поддержку занятости. Временные рабочие места получат граждане, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса, или те, кто находится под угрозой увольнения. При этом безработные граждане, которые получат временные места благодаря выплатам от правительства, продолжат получать пособие по безработице.

Также помощь окажут организациям, в которых часть сотрудников была переведена на неполный рабочий день или отправлена в неоплачиваемые отпуска.

«Размер компенсации будет складываться из таких составляющих, как минимальный размер оплаты труда (МРОТ), увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, плюс районный коэффициент», — говорится на сайте правительства РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, как в России будут помогать безработным.