Мама Мирославы Карпович заявила, что не планирует знакомиться с Прилучным

Мама звезды ситкома «Папины дочки» Лариса Карпович заявила, что не планирует знакомиться с Павлом Прилучным до тех пор, пока он не станет официальным мужем ее дочери, сообщил StarHit.

«Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери», — заявила мама актрисы.

Возможно, у Карпович другие планы на Прилучного, ведь ее мама заявила журналистам, что звездная дочка не говорила ей, что они официально вместе. Лариса настаивает, что Мирослава и Павел просто проводили время вместе в одной компании и это не указывает на их романтические отношения. Напомним, актеры провели совместный отдых в Ялте, куда Прилучный взял своих детей Тимофея и Мию.

«Дочь не говорила, что они вместе. То, что люди проводят время вдвоем, еще ничего не значит. Мирослава и Павел просто отдыхали в одной компании», — прокомментировала совместный отдых пары она.

Лариса Карпович уверена, что ее дочку оклеветали и кому-то очень хочется сделать больно родителям актеров. Она также заметила, что Мирослава не обращает внимание на негатив, который вылился на нее за этот месяц и чувствует себя прекрасно.

«Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь, — эмоционально высказала мать Карпович. — Просто кому-то очень хочется сделать больно родителям. Как Мира чувствует себя после хейта? Превосходно! Зайдите к ней в Instagram и сами увидите!» — выспалась она изданию.

Слухи об отношениях Павла Прилучного и Мирославы Карпович появились сразу после того, как актер развелся с Агатой Муцениеце. Подтверждением стали многочисленные сливы информации об отношениях актеров инсайдерами из театра и со съемочной площадки фильма Тимура Бекмамбетова. В начале июля Павла и Мирославу заметили на отдыхе в Ялте, но сами знаменитости свой роман не подтвердили.

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