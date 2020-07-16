Стало известно, как Мирослава Карпович «приручила» Павла Прилучного

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович и актер Павел Прилучный сейчас переживают настоящий медовый месяц в отношениях. Но такая идиллия царила между парой не всегда, пишет 7days.ru.

Оказалось, что во время работы над совместным спектаклем «Косметика врача» Мирослава поначалу раздражала Прилучного, который собирался вывести ее из проекта ради второй актрисы. Однако постепенно женское очарование Мирославы покорило актера, и Павел «сдался», рассказывают те, кто работал с ними в то время.

Позже Павел Прилучный даже развелся с женой после девяти лет в браке и рождения двоих чудесных детей, а недавно Карпович перебралась к возлюбленному в его особняк, где чувствует себя просто отлично.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как отреагировала Агата Муцениеце на то, что на отдых с детьми Павел Прилучный взял и новую возлюбленную.