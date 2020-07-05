Павла Прилучного с детьми заметили в компании Мирославы Карпович — фото

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Алина Потёмкина
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Актер отдыхал вместе с наследниками, а глазастые поклонники углядели на фото еще и звезду «Папиных дочек».

Павла Прилучного с детьми заметили в компании Мирославы Карпович — фото

Фото: Instagram @bugevuge

Павел Прилучный, которому приписывают роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, по мнению поклонников, уже познакомил новую возлюбленную с детьми. Актер опубликовал в соцсети снимки с моря, на которых отдыхает с маленькими Тимофеем и Мией. Один из пользователей, как пишет издание StarHit.ru, разглядел на заднем фоне новую пассию артиста.

Instagram

Сама Мирослава Карпович не комментирует личную жизнь. В первый раз девушку заметили вместе с новоявленным холостяком выходящей из торгового центра с ворохом покупок. После этого ей стали писать хейтеры, намекая на бумеранг, которым возвращается любое деяние человека. Как писал ранее 5-tv.ru, Мирослава отреагировала на обвинения довольно спокойно. Более того, девушка рассказала, какую выгоду получила от внезапного внимания поклонников Прилучного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Агата Муцениеце показала нового ухажера после развода с Прилучным.

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