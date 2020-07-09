«Постоянно видели на площадке»: Карпович сопровождала Прилучного на съемках

Кажется, слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович начинают обрастать фактами. По инсайдерской информации издания «7 Дней», актриса сопровождала кинозвезду во время съемок нового фильма Тимура Бегмамбетова «Фау. Побег из ада». Источник рассказал, что присутствие Карпович раздражало режиссера, так как она мешала Прилучному работать.

«Постоянно видели на площадке Мирославу рядом с Пашей. Она от него ни на секунду не отлипала! Буквально висла на Паше, мешалась!» — рассказал инсайдер со съемочной площадки.

Инсайдер также поделился пикантными подробностями о новом кольце на безымянном пальце Павла. Он рассказал, что таким образом актер скрывает татуировку, посвященную вечной любви к Агате Муцениеце. Мирославу якобы раздражал вид татуировки, напоминающей о бывшей жене возлюбленного и она настояла, чтобы актер скрыл «метку любви».

«Наверняка она и заставила его надеть это кольцо! Давно за этой особой наблюдаю. Решила прибрать, по всей видимости, парня к рукам. Ведь он востребован и популярен!» — поделился информацией источник издания.

Павел Прилучный сыграл Михаила Девятаева в фильме «Фау. Побег из ада». В июне Тимур Бекмамбетов дал интервью 5-tv.ru на съемочной площадке в Кронштадте. В тот день Мирославы Карпович на съемочной площадке замечено не было. Напомним, что слухи о романе актеров появились сразу после развода Прилучного с Муцениеце. В конце июня Мирославу и Павла заметили на совместном шопинге, а в начале июля уже с детьми актера на совместной прогулке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда сериала «Мажор» прокомментировал слухи о романе и попросил не лезть в его личную жизнь.