В Совфеде предложили разработать меры поддержки внутреннего туризма
Предметом обсуждения сенаторов стали и дополнительные меры помощи малому и среднему бизнесу.
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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, 5-tv.ru
В Совете законодателей Совфеда обсудили поддержку туристической отрасли. По оценкам Ростуризма, за несколько последних месяцев падение оборота в отрасли составило почти 100%. Сумма недополученных доходов — полтора триллиона рублей. Это убытки и въездного, и внутреннего туризма.
«Для успешного восстановления отрасли необходимы энергичные действия, и Ростуризм это демонстрирует. По крайней мере, как представитель Совета Федерации в правительственной комиссии по законопроектной деятельности я вижу, как рьяно взялись руководители и заместители руководителей ведомства за не просто защиту отрасли, а за принятие верных, точных, энергичных дополнительных решений», — сказал первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Федоров.
Сенаторы также обсудили дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу.
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