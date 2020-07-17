В Совфеде предложили разработать меры поддержки внутреннего туризма

В Совете законодателей Совфеда обсудили поддержку туристической отрасли. По оценкам Ростуризма, за несколько последних месяцев падение оборота в отрасли составило почти 100%. Сумма недополученных доходов — полтора триллиона рублей. Это убытки и въездного, и внутреннего туризма.

«Для успешного восстановления отрасли необходимы энергичные действия, и Ростуризм это демонстрирует. По крайней мере, как представитель Совета Федерации в правительственной комиссии по законопроектной деятельности я вижу, как рьяно взялись руководители и заместители руководителей ведомства за не просто защиту отрасли, а за принятие верных, точных, энергичных дополнительных решений», — сказал первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Федоров.

Сенаторы также обсудили дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу.