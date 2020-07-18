«Хочу шокирующих перемен!» — Наталья Подольская ошеломила фанатов лысиной

|
Карина Бернтгольц
42

Непохожую на себя супругу Никиты Преснякова сравнили с инопланетянкой.

Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Российская поп-исполнительница Наталья Подольская ошеломила пользователей в Instagram своим кардинальным преображением. На новом снимке в социальной сети супруга Владимира Преснякова предстала лысой. У фолловеров даже создалось впечатление, будто голова знаменитости увеличилась и стала напоминать какое-то инопланетное существо. Под таким провокационным кадром звезда оставила довольно дерзкую подпись.

«Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!» — неожиданно заявила Подольская.

Instagram @nataliapodolskaya

Подписчики были в шоке от экспериментов певицы. Впрочем, большинство решили, что артистка показала в сети лишь свой новый сценический образ, поэтому переживать о глобальных изменениях в ее имидже не стоит.

«Инопланетянка», — с иронией отметила в комментариях певица Юлиана Караулова.

«Вот так, нет рыжих волос, сразу нет Подольской. Без волос не узнаешь!»

«Это просто грим, я думаю. Без волос никак нельзя, в них женская красота!»

«Красоту ничем не испортишь!» — делились мнением юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Подольская устроила конкурс стройных ножек.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:18
«Шесть миллионов отдали»: Семья Пригожина будет бороться за утерянную квартиру
6:52
Эксперт рассказал о необходимости вакцинироваться от гриппа из-за COVID-19
6:41
Двоих родственников Ксении Бородиной убило молнией
6:16
Насколько снизились реальные доходы россиян за три месяца пандемии?
5:49
«Хочу шокирующих перемен!» — Наталья Подольская ошеломила фанатов лысиной
5:22
«Постарел лет на двести»: Лысого Стаса Пьеху сравнили с Розенбаумом

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В Кремле объяснили отказ Путина от поездки в Крым на церемонию закладки кораблей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок