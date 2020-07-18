Российская поп-исполнительница Наталья Подольская ошеломила пользователей в Instagram своим кардинальным преображением. На новом снимке в социальной сети супруга Владимира Преснякова предстала лысой. У фолловеров даже создалось впечатление, будто голова знаменитости увеличилась и стала напоминать какое-то инопланетное существо. Под таким провокационным кадром звезда оставила довольно дерзкую подпись.

«Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!» — неожиданно заявила Подольская.

Instagram @nataliapodolskaya

Подписчики были в шоке от экспериментов певицы. Впрочем, большинство решили, что артистка показала в сети лишь свой новый сценический образ, поэтому переживать о глобальных изменениях в ее имидже не стоит.

«Инопланетянка», — с иронией отметила в комментариях певица Юлиана Караулова.

«Вот так, нет рыжих волос, сразу нет Подольской. Без волос не узнаешь!»

«Это просто грим, я думаю. Без волос никак нельзя, в них женская красота!»

«Красоту ничем не испортишь!» — делились мнением юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Подольская устроила конкурс стройных ножек.