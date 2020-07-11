«Чьи лучше?» — Наталья Подольская устроила конкурс стройных ножек

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Алина Потёмкина
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Певица выложила снимок, на котором запечатлены три пары женских ног.

Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Наталья Подольская задала задачку своим поклонникам. Певица выложила в Instagram фото, на котором сидит в компании подруг. Все девушки в коротких юбках или шортах демонстрируют публике свои стройные ноги.

«Ребята! Это не конкурс ног (хотя…) это конкурс туфель! Я вам уже рассказывала об этих самых удобных туфлях на каблуках! Ножки, как в тапочках. Чьи ноги (ой), туфли лучше?» — спросила Подольская.

Instagram @nataliapodolskaya

Фанаты оказались перед непростой задачей: как ответить на вопрос, чтобы и честно, и не обидев никого из девушек. Кто-то в комментариях уделил внимание туфлям, но большинство все-таки оценивало ноги красоток.

«Наталья Подольская с самыми сногсшибательными ногами!»

«Даже затруднительно ответить…»

«Ножки красивые у всех»

«Вот это ноги! (Ой, туфли)», — писали поклонники.

В последнее время певица часто балует фанатов снимками, на которых красуется в новых нарядах, порой, довольно откровенных. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Подольская не постеснялась показаться в сексуальном нижнем белье.

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