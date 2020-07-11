«Чьи лучше?» — Наталья Подольская устроила конкурс стройных ножек
Певица выложила снимок, на котором запечатлены три пары женских ног.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya
Наталья Подольская задала задачку своим поклонникам. Певица выложила в Instagram фото, на котором сидит в компании подруг. Все девушки в коротких юбках или шортах демонстрируют публике свои стройные ноги.
«Ребята! Это не конкурс ног (хотя…) это конкурс туфель! Я вам уже рассказывала об этих самых удобных туфлях на каблуках! Ножки, как в тапочках. Чьи ноги (ой), туфли лучше?» — спросила Подольская.
Фанаты оказались перед непростой задачей: как ответить на вопрос, чтобы и честно, и не обидев никого из девушек. Кто-то в комментариях уделил внимание туфлям, но большинство все-таки оценивало ноги красоток.
«Наталья Подольская с самыми сногсшибательными ногами!»
«Даже затруднительно ответить…»
«Ножки красивые у всех»
«Вот это ноги! (Ой, туфли)», — писали поклонники.
В последнее время певица часто балует фанатов снимками, на которых красуется в новых нарядах, порой, довольно откровенных. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Подольская не постеснялась показаться в сексуальном нижнем белье.
Читайте также
88%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?