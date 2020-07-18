«Не может быть!» — соседи сексолога Амбарцумян о возможных причинах ее гибели

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 149

Тело психотерапевта-экстрасенса и частой гостьи ток-шоу было найдено в номере столичного элитного отеля. Следствие рассматривает несколько версий.

Фото, видео: Instagram @annaambqueen7, 5-tv.ru

Петербургские соседи умершей утром в Москве известной блогерши и психотерапевта-экстрасенса Анны Амбарцумян не верят в возможный суицид девушки.

«Не может быть! Любила жизнь! Не было никаких причин! Родители у нее хорошие, мама медицинский закончила», — в ответ на одну из версий шокировано заявила соседка звезды в интервью 5-tv.ru.

Женщина рассказала, что еще будучи в Петербурге Анна четыре года училась в Первом меде, а потом уехала продолжать учебу в столицу. Около месяца назад она ее видела в ток-шоу на Первом канале.

По словам соседей семья умершей блогерши очень интеллигентная.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Анна Амбарцумян была вхожа в семью глубокоуважаемой в Петербурге актрисы Алисы Фрейндлих и являлась крестной ее маленькой правнучки.

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