«Не может быть!» — соседи сексолога Амбарцумян о возможных причинах ее гибели
Тело психотерапевта-экстрасенса и частой гостьи ток-шоу было найдено в номере столичного элитного отеля. Следствие рассматривает несколько версий.
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Фото, видео: Instagram @annaambqueen7, 5-tv.ru
Петербургские соседи умершей утром в Москве известной блогерши и психотерапевта-экстрасенса Анны Амбарцумян не верят в возможный суицид девушки.
«Не может быть! Любила жизнь! Не было никаких причин! Родители у нее хорошие, мама медицинский закончила», — в ответ на одну из версий шокировано заявила соседка звезды в интервью 5-tv.ru.
Женщина рассказала, что еще будучи в Петербурге Анна четыре года училась в Первом меде, а потом уехала продолжать учебу в столицу. Около месяца назад она ее видела в ток-шоу на Первом канале.
По словам соседей семья умершей блогерши очень интеллигентная.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Анна Амбарцумян была вхожа в семью глубокоуважаемой в Петербурге актрисы Алисы Фрейндлих и являлась крестной ее маленькой правнучки.
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