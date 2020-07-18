В московском отеле найдено тело крестной правнучки Алисы Фрейндлих. Известная сексолог, психолог и экстрасенс Анна Амбарцумян была частой гостьей телевизионных ток-шоу.

Рядом с ее телом были найдены упаковки из-под таблеток «Нурофен». Следствие изучает все возможные версии, включая отравление.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Ведется расследование.

В начале месяца Анна Амбарцумян давала интервью 5-tv.ru, в котором рассказывала о признаках человека, считающего нормой измены и неверность в отношениях.