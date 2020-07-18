В московском отеле найдено тело крестной правнучки Алисы Фрейндлих

|
Светлана Шевченко
Срочная новость 405

Известная психолог и экстрасенс Анна Амбарцумян была частой гостьей телевизионных ток-шоу.

В московском отеле найдено тело крестной правнучки Алисы Фрейндлих

Фото: Instagram @annaambqueen7

В московском отеле найдено тело крестной правнучки Алисы Фрейндлих. Известная сексолог, психолог и экстрасенс Анна Амбарцумян была частой гостьей телевизионных ток-шоу.

Рядом с ее телом были найдены упаковки из-под таблеток «Нурофен». Следствие изучает все возможные версии, включая отравление.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Ведется расследование.

В начале месяца Анна Амбарцумян давала интервью 5-tv.ru, в котором рассказывала о признаках человека, считающего нормой измены и неверность в отношениях.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
71.71
0.48 81.68
0.45
Недоброе утро. Рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье

Последние новости

11:40
В Хабаровске на акции в поддержку Фургала собрались до 10 тысяч человек
11:26
В московском отеле найдено тело крестной правнучки Алисы Фрейндлих
11:23
Момент жуткого ДТП под Ярославлем, где военный «Урал» раздавил «Ниву» и фургон
11:09
«Думала, лопнут и выскочат»: Элла Суханова начала кормить грудью с имплантами
10:57
Мать погибшей фигуристки Александровской госпитализирована
10:54
Видео: полыхает один из крупнейших готических соборов Франции

Сейчас читают

Недоброе утро. Рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок