В московском отеле найдено тело крестной правнучки Алисы Фрейндлих
Известная психолог и экстрасенс Анна Амбарцумян была частой гостьей телевизионных ток-шоу.
Фото: Instagram @annaambqueen7
В московском отеле найдено тело крестной правнучки Алисы Фрейндлих. Известная сексолог, психолог и экстрасенс Анна Амбарцумян была частой гостьей телевизионных ток-шоу.
Рядом с ее телом были найдены упаковки из-под таблеток «Нурофен». Следствие изучает все возможные версии, включая отравление.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Ведется расследование.
В начале месяца Анна Амбарцумян давала интервью 5-tv.ru, в котором рассказывала о признаках человека, считающего нормой измены и неверность в отношениях.
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