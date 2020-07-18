«Я долго ждал этого дня»: адвокат Карауловой женился на своей подзащитной

|
Алиса Старжевская
156

О свадьбе стало известно из сообщения Олега Елисеева на его странице в Facebook.

Фото, видео: Facebook / laweliseev

Осужденная за попытку примкнуть к ИГ* Варвара Караулова нашла свое личное счастье в лице адвоката Олега Елисеева. Пара сообщила о своей свадьбе при помощи соцсетей, разместив фото с церемонии на странице новоиспеченного супруга в Facebook.

По словам самого жениха, свадьба случилась только что, и его невеста — самая потрясающая девушка на свете.

«Я долго ждал того дня, когда я могу сказать, что по-настоящему счастлив. Я люблю тебя, Варя», — сентиментально подписал фотографию адвокат.

Facebook / laweliseev

Друзья и подписчики Елисеева поспешили поздравить его с женитьбой.

«Поздравляю!»;

«От всей души желаем вам счастья, гармонии, терпения и любви!»;

«Счастья на долгие годы!», — отметились они в комментариях.

Бывшая студента МГУ Варвара Караулова в 2015 года сделала попытку примкнуть к «Исламскому государству»*, вылетев в Турцию, но была быстро возвращена назад. Годом позже ее приговорили к 4,5 года в колонии общего режима, но позже выпустили досрочно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд запретил Варваре Карауловой покидать дом в ночное время суток до весны 2029 года.

* — запрещена в РФ.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
71.71
0.48 81.68
0.45
Недоброе утро. Рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье

Последние новости

16:21
Сама разрушила свою жизнь: экс-хореограф Александровской о причинах смерти фигуристки
16:10
Украинская телеведущая объяснила, из-за чего потеряла зуб в прямом эфире
16:05
«Передайте это генералу» — российские военные заблокировали американцев в Сирии
15:59
Посольство РФ в Нигерии проверяет данные о захвате танкера с россиянами
15:47
«Я долго ждал этого дня»: адвокат Карауловой женился на своей подзащитной
15:35
Собчак впервые показала изменения носа после перелома и операции

Сейчас читают

«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Экс-тренер фигуристки Александровской: «Ей врачи запретили тренироваться»
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок