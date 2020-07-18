«Я долго ждал этого дня»: адвокат Карауловой женился на своей подзащитной

Осужденная за попытку примкнуть к ИГ* Варвара Караулова нашла свое личное счастье в лице адвоката Олега Елисеева. Пара сообщила о своей свадьбе при помощи соцсетей, разместив фото с церемонии на странице новоиспеченного супруга в Facebook.

По словам самого жениха, свадьба случилась только что, и его невеста — самая потрясающая девушка на свете.

«Я долго ждал того дня, когда я могу сказать, что по-настоящему счастлив. Я люблю тебя, Варя», — сентиментально подписал фотографию адвокат.

Facebook / laweliseev

Друзья и подписчики Елисеева поспешили поздравить его с женитьбой.

«Поздравляю!»;

«От всей души желаем вам счастья, гармонии, терпения и любви!»;

«Счастья на долгие годы!», — отметились они в комментариях.

Бывшая студента МГУ Варвара Караулова в 2015 года сделала попытку примкнуть к «Исламскому государству»*, вылетев в Турцию, но была быстро возвращена назад. Годом позже ее приговорили к 4,5 года в колонии общего режима, но позже выпустили досрочно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд запретил Варваре Карауловой покидать дом в ночное время суток до весны 2029 года.

* — запрещена в РФ.