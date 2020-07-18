«Я долго ждал этого дня»: адвокат Карауловой женился на своей подзащитной
О свадьбе стало известно из сообщения Олега Елисеева на его странице в Facebook.
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Фото, видео: Facebook / laweliseev
Осужденная за попытку примкнуть к ИГ* Варвара Караулова нашла свое личное счастье в лице адвоката Олега Елисеева. Пара сообщила о своей свадьбе при помощи соцсетей, разместив фото с церемонии на странице новоиспеченного супруга в Facebook.
По словам самого жениха, свадьба случилась только что, и его невеста — самая потрясающая девушка на свете.
«Я долго ждал того дня, когда я могу сказать, что по-настоящему счастлив. Я люблю тебя, Варя», — сентиментально подписал фотографию адвокат.
Друзья и подписчики Елисеева поспешили поздравить его с женитьбой.
«Поздравляю!»;
«От всей души желаем вам счастья, гармонии, терпения и любви!»;
«Счастья на долгие годы!», — отметились они в комментариях.
Бывшая студента МГУ Варвара Караулова в 2015 года сделала попытку примкнуть к «Исламскому государству»*, вылетев в Турцию, но была быстро возвращена назад. Годом позже ее приговорили к 4,5 года в колонии общего режима, но позже выпустили досрочно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд запретил Варваре Карауловой покидать дом в ночное время суток до весны 2029 года.
* — запрещена в РФ.
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