В Минздраве оценил систему здравоохранения в Петербурге

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Петербург. Сначала он провел совещание по итогам работы местной системы здравоохранения в период пика COVID-19 в Северной столице, а позже дал общую оценку работы специалистов в это нелегкое время, пишет РИА Новости.

В сообщении, опубликованном пресс-службой вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, говорится о положительном мнении Минздрава РФ по поводу работы властей и медиков города во время резкого роста числа заразившихся коронавирусом.

«Медицина в Санкт-Петербурге — одна из лучших в России. Система здравоохранения в городе организована на высоком уровне», — считает Гриднев.

Олег Гриднев положительно отозвался не только о работе всех специалистов, но и об уровне их квалификации, а также порядке распределения больных по степени их тяжести и переоборудовании больниц под нужды борьбы с пандемией.

Отметил заместитель министра здравоохранения и проблемы — например, что Петербургу вначале было сложно перестроить систему оказания медицинской помощи, но так же обстояло дело и в других регионах РФ, оказавшихся не готовыми к новому вирусу.

Визит Гриднева в Петербург включал в себя и посещение выставочного центра «Ленэкспо», где на время пика эпидемии был открыт временный госпиталь на тысячу мест для оказания помощи больным с легкой формой коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал о сроках прихода второй волны коронавируса на территорию России.