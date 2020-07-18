В Минздраве оценил систему здравоохранения в Петербурге
Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев побывал во временном госпитале для больных коронавирусом в выставочном центре «Ленэкспо».
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Петербург. Сначала он провел совещание по итогам работы местной системы здравоохранения в период пика COVID-19 в Северной столице, а позже дал общую оценку работы специалистов в это нелегкое время, пишет РИА Новости.
В сообщении, опубликованном пресс-службой вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, говорится о положительном мнении Минздрава РФ по поводу работы властей и медиков города во время резкого роста числа заразившихся коронавирусом.
«Медицина в Санкт-Петербурге — одна из лучших в России. Система здравоохранения в городе организована на высоком уровне», — считает Гриднев.
Олег Гриднев положительно отозвался не только о работе всех специалистов, но и об уровне их квалификации, а также порядке распределения больных по степени их тяжести и переоборудовании больниц под нужды борьбы с пандемией.
Отметил заместитель министра здравоохранения и проблемы — например, что Петербургу вначале было сложно перестроить систему оказания медицинской помощи, но так же обстояло дело и в других регионах РФ, оказавшихся не готовыми к новому вирусу.
Визит Гриднева в Петербург включал в себя и посещение выставочного центра «Ленэкспо», где на время пика эпидемии был открыт временный госпиталь на тысячу мест для оказания помощи больным с легкой формой коронавируса.
Ранее 5-tv.ru писал о сроках прихода второй волны коронавируса на территорию России.
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