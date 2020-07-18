В Минздраве оценил систему здравоохранения в Петербурге

|
Алиса Старжевская
22

Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев побывал во временном госпитале для больных коронавирусом в выставочном центре «Ленэкспо».

В Минздраве оценил систему здравоохранения в Петербурге

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Петербург. Сначала он провел совещание по итогам работы местной системы здравоохранения в период пика COVID-19 в Северной столице, а позже дал общую оценку работы специалистов в это нелегкое время, пишет РИА Новости.

В сообщении, опубликованном пресс-службой вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, говорится о положительном мнении Минздрава РФ по поводу работы властей и медиков города во время резкого роста числа заразившихся коронавирусом.

«Медицина в Санкт-Петербурге — одна из лучших в России. Система здравоохранения в городе организована на высоком уровне», — считает Гриднев.

Олег Гриднев положительно отозвался не только о работе всех специалистов, но и об уровне их квалификации, а также порядке распределения больных по степени их тяжести и переоборудовании больниц под нужды борьбы с пандемией.

Отметил заместитель министра здравоохранения и проблемы — например, что Петербургу вначале было сложно перестроить систему оказания медицинской помощи, но так же обстояло дело и в других регионах РФ, оказавшихся не готовыми к новому вирусу.

Визит Гриднева в Петербург включал в себя и посещение выставочного центра «Ленэкспо», где на время пика эпидемии был открыт временный госпиталь на тысячу мест для оказания помощи больным с легкой формой коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал о сроках прихода второй волны коронавируса на территорию России.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
71.71
0.48 81.68
0.45
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля

Последние новости

19:26
Годовалый малыш выпал из окна в Ленинградской области
19:16
«Будем по тебе скучать, малышка»: фигуристка Медведева в шоке от гибели Александровской
19:09
Состоится ли в Москве празднование Дня города? Отвечает Собянин
19:02
Завидный жених: Харламов стал мишенью для светских львиц после разрыва с Асмус
18:58
В Минздраве оценил систему здравоохранения в Петербурге
18:49
Агата Муцениеце удивила фанатов появлением с Михаилом Пореченковым

Сейчас читают

Подруги фигуристки Александровской о ее смерти: «Были серьезные проблемы с психикой»
Максим Траньков прокомментировал гибель фигуристки Александровской
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок