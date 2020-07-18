Названы сроки второй волны коронавируса в России
По словам главного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Чуланова, очередная угроза распространения COVID-19 ожидается наравне с респираторными заболеваниями.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Rekun, 5-tv.ru
Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов обозначил сроки второй волны коронавируса в России. По словам профессора Сеченовского университета, очередная угроза распространения COVID-19 возникнет осенью и будет слабее первой.
Специалист отметил, что инфекция пойдет в массы наряды с респираторными заболеваниями, когда народ вернется из отпусков.
«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — цитирует Владимира Чуланова ФАН.
Главный инфекционист Минздрава добавил, что многие россияне уже смогли выработать иммунитет к новому внеклеточному агенту. Кроме того, жители нашей страны стали более серьезно относиться к рекомендованным мерам профилактики.
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