Названы сроки второй волны коронавируса в России

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Василий Заика
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По словам главного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Чуланова, очередная угроза распространения COVID-19 ожидается наравне с респираторными заболеваниями.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Rekun, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов обозначил сроки второй волны коронавируса в России. По словам профессора Сеченовского университета, очередная угроза распространения COVID-19 возникнет осенью и будет слабее первой.

Специалист отметил, что инфекция пойдет в массы наряды с респираторными заболеваниями, когда народ вернется из отпусков.

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — цитирует Владимира Чуланова ФАН.

Главный инфекционист Минздрава добавил, что многие россияне уже смогли выработать иммунитет к новому внеклеточному агенту. Кроме того, жители нашей страны стали более серьезно относиться к рекомендованным мерам профилактики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач призвал сделать прививки от гриппа обязательными.

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