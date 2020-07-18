Двое россиян заняли первые места на гонке «Формулы-2» в Венгрии

Россиянин Роберт Шварцман на гонке третьего этапа «Формулы-2» на кольце Хунгароринг в венгерском городе Модьород смог стать лидером по результатам заезда, пишет Sports.ru.

При этом гонщик стартовал с 11-й позиции, но смог получить преимущество над соперниками уже в конце гонки, успев вовремя сменить покрышки.

На втором месте за Шварцманом оказался Никита Мазепин из команды «Хайтек», также российский гонщик. А замыкает тройку лидеров сын прославленного Михаэля Шумахера, Мик Шумахер. Они со Шварцманом являются напарниками по команде «Према».

Роберт Шварцман — сын российского бизнесмена Михаила Шварцмана. В сентябре ему исполнится 21 год, а этот сезон в «Формуле-2» стал первым в его карьере. Благодаря данной победе он оказался и на первом месте в общем зачете, опережая Каллума Айлотта сразу на 22 очка.

Ранее 5-tv.ru писал, как Роберт Шварцман стал лучшим молодым гонщиком «Формулы-3».