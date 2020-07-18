Берегите деньги: в Петербурге мошенники украли четыре миллиона с помощью сайтов-зеркал

Около четырех миллионов рублей удалось похитить мошенникам из Петербурга, благодаря сайтам-«двойникам» популярных интернет-магазинов. В чем заключалась необычная афера, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как оказалось, злоумышленники создавали так называемые «зеркала» сайтов, которые обычный пользователь вряд ли мог отличить от оригиналов. При заполнении формы-заявки на покупку того или иного товара юзер был обязан ввести данные банковской карты, которые в итоге оказывались в распоряжении мошенников. Безусловно, о реальной покупке вещи речи и быть не могло, зато владельцы таких ресурсов всегда оставались в плюсе, просто списывая со счетов все имеющиеся средства.

Также, по словам Ирины Волк, петербургские мошенники регулярно скупали данные карт россиян в даркнете — виртуальном «черном рынке». В результате таких манипуляций в общей копилке злоумышленников оказалось порядка четырех миллионов рублей, украденных более чем у двух тысяч юзеров.

По факту многочисленных заявлений было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали трех подозреваемых.

«Полицейские в ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружили и изъяли более двухсот сим-карт и десять мобильных телефонов с информацией, имеющей доказательственное значение для уголовного дела», — подчеркнула Волк.

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