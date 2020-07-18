Почему кофе не так вреден, как многие думают? Объясняет доктор Мясников

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Алиса Старжевская
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Специалист опроверг ряд утверждений о свойствах кофейных зерен.

Почему кофе не так вреден, как многие думают? Объясняет доктор Мясников

Фото: www.globallookpress.com / dbn

Многие полагают, что пить много кофе вредно, ведь это может ускорить сердцебиение и помешать здоровому сну. Ряд мифов о кофе создал ему плохую репутацию, из-за чего появляется все больше сторонников того, что этот напиток лучше вообще исключить из рациона. Однако доктор Мясников с этим не согласен, пишет РИА Новости.

Несмотря на ряд негативных последствий, кофе имеет и обратную сторону. В частности, регулярное употребление кофеина, полученного из кофейных зерен, помогает снизить риск развития цирроза печени, а также некоторых видов онкологии.

При инфекционном гепатите врач посоветовал пить до четырех чашек кофе в день, чтобы минимизировать негативное влияние болезни на организм. Кофе, при его способности повышать давление, помогает улучшить память, а также сократить вероятность инфаркта.

5-tv.ru выкладывал советы доктора Мясникова, как отличить опасные родинки от обычных.

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