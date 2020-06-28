Как определить, какая родинка опасна? — советы доктора Мясникова

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Виктория Андреева
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Именитый врач рассказал о системе, которая позволит максимально точно определить характер пятен на теле.

Как определить, какая родинка опасна? — советы доктора Мясникова

Фото: www.globallookpress.com / Rudolf

Родинки на теле человека не всегда являются безобидным образованием. В некоторых случаях неприметные ранее «темные пятна» способны переродиться в злокачественные опухоли. Как обезопасить себя от лишних проблем и отличить опасную родинку от обычной, рассказал известный телеведущий, врач с большим опытом работы Александр Мясников.

По утверждению специалиста, оценить состояние врожденных или приобретенных накожных образований можно благодаря системе «A, B, C, D, E».

  • Критерий «А» — асимметрия. В случае, если родинка не пропорциональна, необходимо обратиться за консультацией к медику;
  • Критерий «B» — границы. Если кожное образование не имеет четких контуров, то следует взять его под контроль;
  • Критерий «С» — цвет. По словам доктора Мясникова, опасная родинка зачастую имеет неровную структуру и различный окрас;
  • Критерий «D» — диаметр. В случае, если диаметр родимого пятна более 6 миллиметров, необходимо проверить его у специалиста;
  • Критерий «E» — эволюция. Если с течением времени родинка изменила цвет или увеличилась — важно обратиться за диагностикой.

Подводя итог, Александр Мясников отметил, что, по статистике, злокачественные образования подобного рода чаще появляются у пациентов со светлыми глазами, кожей и волосами. У таких людей родинки признаются опасными в 70% случаев. Именно поэтому так важно регулярно следить за состоянием кожи и при первых подозрениях обращаться за советом к квалифицированному специалисту, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой сакральный смысл несут родинки, по мнению ведуньи.

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