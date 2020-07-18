Тело младенца нашли в мусорном пакете на заводе в Москве
Страшную находку сделала работница предприятия по переработке отходов.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay GyngazovSebastian Gollnow
Страшную находку сделала одна из работниц завода по сортировке мусора в Москве. В одном из пакетов, находившихся на конвейере, сотрудница предприятия на Алтуфьевском шоссе, обнаружила тело новорожденного мальчика. Женщина была шокирована увиденным.
Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новорожденную девочку чуть не похоронили заживо в индийском городе Гогунда. Крошечную малышку ошибочно признали мертвой, и собирались придать ее тело земле.
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