Тело младенца нашли в мусорном пакете на заводе в Москве

Страшную находку сделала одна из работниц завода по сортировке мусора в Москве. В одном из пакетов, находившихся на конвейере, сотрудница предприятия на Алтуфьевском шоссе, обнаружила тело новорожденного мальчика. Женщина была шокирована увиденным.

Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новорожденную девочку чуть не похоронили заживо в индийском городе Гогунда. Крошечную малышку ошибочно признали мертвой, и собирались придать ее тело земле.