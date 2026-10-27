Забыли, зачем вошли в комнату? Простой тест на обнаружение деменции

HP: специалисты объяснили разницу между возрастной забывчивостью и деменцией

С возрастом человеку может требоваться больше времени, чтобы вспомнить имя или освоить новую технику. Невролог Кэролайн Фредерикс, нейропсихолог Роберт Андервуд и психиатр Аджоа Смоллс-Мэнти рассказали HuffPost, чем обычная забывчивость отличается от более тревожных изменений. Эти пять вопросов помогут обратить внимание на характер жалоб.

Вспоминаете ли вы забытое спустя некоторое время?

Слово «вертится на языке», но всплывает через несколько секунд или минут? По словам Андервуда, это распространенная возрастная жалоба: поиск информации занимает больше времени, однако она сама все равно сохраняется.

Более тревожная ситуация — когда человек начинает забывать давно знакомые имена или регулярно называет предметы неправильно. Например, просит вилку, но говорит «салфетка».

Можете ли вы восстановить ход своих действий?

Зайти в комнату и забыть, зачем пришли, — типичная ситуация, отмечает Фредерикс. Иногда достаточно выйти обратно, чтобы вспомнить цель.

Эпизодически потерять очки, а затем найти их тоже не означает заболевание. Важнее, насколько часто это происходит и мешает ли справляться с обычными делами.

Замечают ли близкие повторяющиеся вопросы?

Если родственники говорят, что вы задали один и тот же вопрос несколько минут назад, стоит обсудить это с врачом.

Фредерикс считает повторяющиеся вопросы, на которые обращают внимание окружающие, серьезным поводом для обследования.

Удается ли ориентироваться на знакомой дороге?

Трудности с поиском пути домой из привычного магазина — еще один тревожный признак.

Речь идет о маршруте, который человек прежде хорошо знал. Такие изменения требуют внимания, особенно если повторяются или усиливаются.

Справляетесь ли вы с привычными делами самостоятельно?

С возрастом бывает сложнее одновременно готовить, отвечать на письма и заниматься домашними делами. Для освоения новой информации также может понадобиться больше повторений.

Однако насторожиться стоит, если возникают затруднения с действиями, которые раньше выполнялись уверенно, или для них все чаще требуется помощь других людей. По словам Андервуда, влияние изменений на самостоятельность — один из главных ориентиров.

Причина не всегда в деменции

Проблемы с памятью могут быть связаны с недостатком сна, новым лекарством, стрессом или изменениями настроения. Некоторые причины поддаются коррекции, поэтому важно выяснить их, а не ставить себе диагноз по отдельному эпизоду.

Если забывчивость нарастает, повторяется и мешает повседневной жизни, специалисты рекомендуют обратиться к врачу. Он сможет оценить жалобы и назначить необходимые обследования.

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