Менеджер Нурмагомедова рассказал, продолжит ли сражаться убитый горем боец

Вопреки различным слухам российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов не уйдет из ММА и до конца 2020 года сразится с американцем Джастина Гэтжи. Об этом TMZ рассказал менеджер спортсмена, глава Dominance MMA Али Абдель-Азиз.

Он отметил, что Хабиб потерял не просто отца (Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля на 58-м году жизни от коронавируса), покойный был его тренером, наставником и лучшим другом.

«Все понимают, насколько близки были Хабиб и его отец… Хабиб убит горем, но, в конце концов, его отец хотел, чтобы Хабиб достиг определенных успехов в спорте», — сказал Абдель-Азиз.

По его мнению, Абдулманап хочет, чтобы его сын продолжил борьбу и поделиться с миром своими талантами. Али считает, что Джастин Гаэтдж является для этого идеальным противником.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, соболезнования в связи со смертью отца Хабибу Нурмагомедову выразил ирландский боец MMA Конор МакГрегор, который в 2018 году проиграл бой спортсмену из Дагестана и позволил себе резкие высказывания в адрес противника и его отца.