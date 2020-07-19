Видео: Джиган показал, как растолстел после реабилитации

Репер Джиган показал, как именно на него повлиял курс реабилитации. Музыкант на своей странице в Instagram опубликовал видео из серфинг-парка, на котором отчетливо видны свежеприобретенные килограммы.

В сторис Джиган пытается кататься на доске для серфинга в одном из московских парков. Однако ему сложно балансировать и в конце записи падает в воду. Невооруженным взглядом видно, как изменилась фигура репера, и он не пытается это скрыть: в нижней части видео можно заметить надпись, что весит теперь Джиган 110 килограмм.

Instagram @iamgeegun

Примечательно, что до этого видео репер выложил десяток фотографий себя в отличной форме, а также еще одно видео из парка, но уже со своим другой и коллегой Тимати, который, в отличие от Джигана, прекрасно балансирует на доске и находится в отличной форме.

Лишний вес появился у музыканта после прохождения курса реабилитации в одной из частных клиник весной этого года. Причина — употребление запрещенных препаратов. Однако сейчас у репера, судя по его словам, налаживается жизнь: семья приняла его обратно, он вновь занялся музыкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джиган пытается вернуть расположение семьи новой татуировкой.