Рэпер Джиган пытается вернуть доверие семьи татуировкой
Джиган набил татуировку в виде надписи Family First, чтобы вернуть доверие семьи после его «приключений» с запрещенными веществами в Майями.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Исполнитель хита «Надо подкачаться» пытается всеми возможными способами снова завоевать доверие своей жены Оксаны Самойловой и четверых детей, сообщил StarHit. На этот раз Джиган решил набить татуировку, посвященную свой семье. Теперь на его груди появилась надпись — Family First (Семья на первом месте). Татуировку рэпер бил у одного из мастеров студии Тимати BlackStar.
Поклонники исполнителя оценили поступок Джигана и поддержали его в комментариях под фото на страничке тату-мастера.
«Сильно!» — написал фолловер.
«Удачи! Теперь это надо сдержать», — выразила надежду девушка.
«Тема! Пусть это будет девиз по жизни», — пожелал рэперу поклонник.
В феврале 2020-го у рэпера родился четвертый ребенок, после этого радостного события Джиган начал вести себя странно: нецензурно выражался при дочерях, вел прямые трансляции в Instagram в нетрезвом виде и зачем-то сбрил брови. Позже стало известно, что артист находится в одной из реабилитационных клиник Майями, а Оксана Самойлова с четырьмя детьми вернулась в Москву. Она даже заявила, что планирует лишить мужа родительских прав из-за его нового пристрастия.
Но недавно стало известно, что Джиган и его жена Оксана Самойлова передумали разводиться. Супруги просто не явились в ЗАГС для оформления развода. Окана призналась, что решила дать шанс мужу ради четверых детей.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джиган подробно рассказал о своем негативном опыте с наркотиками и признался, что ему «тяжело быть трезвым».
Читайте также
36%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?