Рэпер Джиган пытается вернуть доверие семьи татуировкой

Исполнитель хита «Надо подкачаться» пытается всеми возможными способами снова завоевать доверие своей жены Оксаны Самойловой и четверых детей, сообщил StarHit. На этот раз Джиган решил набить татуировку, посвященную свой семье. Теперь на его груди появилась надпись — Family First (Семья на первом месте). Татуировку рэпер бил у одного из мастеров студии Тимати BlackStar.

Фото: nstagram @pashtettattoo

Поклонники исполнителя оценили поступок Джигана и поддержали его в комментариях под фото на страничке тату-мастера.

«Сильно!» — написал фолловер.

«Удачи! Теперь это надо сдержать», — выразила надежду девушка.

«Тема! Пусть это будет девиз по жизни», — пожелал рэперу поклонник.

В феврале 2020-го у рэпера родился четвертый ребенок, после этого радостного события Джиган начал вести себя странно: нецензурно выражался при дочерях, вел прямые трансляции в Instagram в нетрезвом виде и зачем-то сбрил брови. Позже стало известно, что артист находится в одной из реабилитационных клиник Майями, а Оксана Самойлова с четырьмя детьми вернулась в Москву. Она даже заявила, что планирует лишить мужа родительских прав из-за его нового пристрастия.

Но недавно стало известно, что Джиган и его жена Оксана Самойлова передумали разводиться. Супруги просто не явились в ЗАГС для оформления развода. Окана призналась, что решила дать шанс мужу ради четверых детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джиган подробно рассказал о своем негативном опыте с наркотиками и признался, что ему «тяжело быть трезвым».