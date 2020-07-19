Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?

Неделя с 20 по 26 июля станет благоприятной для завершения старых дел и начала новых. Особенно удачной она может стать, если вам придет какое-то деловое предложение. Об этом и других астрологический аспектах грядущего рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская.

«Эта неделя у нас с вами стартует с Новолуния. Значит, у нас начинается новый лунный цикл, который продлится практически месяц до середины августа. Всегда Новолуние и первые 7-14 дней после — это хорошее время, чтобы запустить что-то новое, вернуться к тем вопросам, которые у вас давно висели, и вам хотелось бы их разрешить. Кроме того, наконец, Меркурий у нас идет прямо, то есть директно, а значит можно вернуться к старым делам, которые у вас были в начале июня и конце июля», — поделилась Никольская.

Для представителей разных знаков зодиака будут отдельные промежутки времени, когда дела пойдут особенно удачно. В эти дни, по мнению астролога, следует решать самые важные вопросы и не упускать своего шанса.

«Понедельник, вторник и среда будут благоприятны для представителей земных знаков: Тельца, Девы и Козерога. Среда, четверг и пятница будут полезны для огненных знаков: Овна, Льва и Стрельца. А для водных знаков будут благоприятны среда, суббота и воскресенье. Самые важные дела лучше назначайте на эти дни», — посоветовала астролог.

К решению рабочих задач и продвижения по службе нас будет подталкивать новое положение Солнца: светило перейдет в знак Льва в середу, 22 июля. Также это время подойдет для творчества.

«Нам захочется включить все наши творческие амбиции и возможности. Мы захотим влюбляться и заводить новые романы. Кстати, если в этот период вам сделают интересное предложение по работе, подумайте. Возможно, оно именно то, о котором вы мечтали», — обратила внимание Никольская.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля.