Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 28 сентября по 4 октября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 28 сентября по 4 октября.

Неделя начинается при убывающей Луне. Энергия спадает, и лучше завершать дела и больше отдыхать. Однако мощный энергетический импульс задаст Марс. 28 сентября он покидает несвойственное ему пространство Рака и входит в огненный ореол Льва. Пришло время показать миру, чего вы стоите. Главное — не бояться рискнуть, ведь сейчас для победы предоставляется достаточно уверенности в себе.

Лидерские качества, бесстрашие и личная сила позволяют добиться целей честными и открытыми путями. Применение талантов найдется в самых разных областях — административная деятельность, преподавание, дизайн, индустрия красоты, спорта и развлечений.

Марсианская энергия на данном этапе нуждается в форме творческого или романтического выражения. Мужская половина начинает ухаживать с большей страстью и готова преодолевать любые препятствия на своем пути. Страстную увлеченность каким-либо делом или человеком усиливает Плутон. Высокие шансы получить выдающиеся результаты, однако пошатнуть позиции может стремление победить или завладеть любой ценой.

Постарайтесь не нарываться на конфликт с авторитетными фигурами и держаться подальше от потенциально опасных мест и ситуаций.

А вот для обретения хорошей физической формы и спортивных достижений период благоприятен.

Популярности в социальной среде добавит Солнце в Весах. Это время равноправного партнерства, выстраивание коммуникации, примирение враждующих сторон и достижение компромиссов даже в безнадежных ситуациях.

Таланты и способности легко найдут применение в консалтинге, юриспруденции, творческих профессиях, в сфере искусства и везде, где требуются дипломатия. Повышается влюбчивость, и легко завоевывается внимание противоположного пола, а значит, романтические отношения теперь занимают довольно значимое место.

Нам станет комфортно в небольших компаниях, на корпоративных вечеринках, в местах культурного досуга. Уран помогает быстро вливаться в актуальные тренды, адаптироваться к новому, знакомиться и заводить новых друзей. Сатурн не так дружелюбен и будет вынуждать быть самостоятельными. Самокритика и требовательность к себе, в итоге, приведут к повышению личной эффективности. Необходимо самим провести ревизию в своей жизни и наладить график, структурировать цели, проекты, приоритеты.

Меркурий готов к глубокому анализу и серьезной работе. С 30 числа он начинает движение по аналитичному Скорпиону. Это способствует проникновенным разговорам, принятию важных решений, проверке и доработке проектов. Благодаря соединению с Венерой, качество отношений заметно улучшается, особенно если уделить этому внимание. Можно встретить потенциального романтического партнера и погрузиться вглубь чувств.

Эта планетарная комбинация также благоприятна для обсуждения финансовых вопросов как с близким человеком, так и с деловыми партнерами. Под влиянием активных планет Марса и Плутона ускоряется мышление и повышается концентрация. Способность чувствовать скрытые мотивы и выявлять факты позволяет планировать на шаг вперед. Однако учитывайте тенденцию к подозрительности в общении и собственную скрытность. Высказывайте свою точку зрения, когда это уместно, и постарайтесь избегать сарказма.

Медитация поможет усилить интуицию и войти в контакт с подсознательным. Венера также окрашена скорпионьей магией, создавая особое пространство для любви и финансов. Хочется более глубокого взаимопонимания и близости. Возникает влечение к людям с сильным характером, харизмой и магнетизмом. Хорошее время для укрепления материального положения, оперирования чужими деньгами, для обретения важных контактов.

Плутон будет склонять к трансформации отношений и укажет, что себя изжило и требует завершения. Из-за повышенной психологической чувствительности учащаются вспышки гнева, ревности и обиды, даже если это вам, в принципе, не свойственно. На этой неделе будьте осторожны с импульсивными решениями из-за эмоций, но откройтесь творческому потоку и найдите время для важных разговоров.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов амбиции выходят на первое место. Вы можете получить ориентир, который направит русло жизни вперед с наименьшими затратами сил и средств. Это благоприятный период для бизнеса, финансовых операций, получения выгоды от других лиц и перезагрузки организма. Проведя работу над страхами и страстями, можно получить ощущение освобождения и преображения.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам неделя подарит романтику и идеальна для признаний. Посвятите время общению с супругами или любимым человеком. Будьте готовы к тому, что могут вскрыться старые обиды. Но лучше выявить и проработать внутреннюю неудовлетворенность друг другом сейчас, чем ждать извержения вулкана в будущем. Воспользуйтесь благоприятными возможностями в сфере консалтинга. Вы легко найдете подходящего специалиста и получите дельные рекомендации по интересующей вас теме.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов идеальное время для упорядочивания дел и внесения системных изменений. Решение деловых вопросов происходит наиболее эффективно. Вы способны достать из глубин своего подсознания именно ту мысль, которая окажется краеугольным камнем. Направьте вектор активности на сферы работы, здоровья, ухода за питомцами или решение бытовых дел, на которые обычно не хватает времени.

Рак — гороскоп на неделю

Раков ожидают соблазны в личной жизни. Получить глубокие метафизические ощущения поможет любимый человек, сексуальный партнер или даже хобби, которое вас вдохновляет. Откройтесь новым волнующим энергиям и выберите настрой на радость. Ваша чувственная натура найдет успокоение в занятиях творчеством, на сценическом поприще, в досуге с детьми или в любовных похождениях.

Лев — гороскоп на неделю

Творческий потенциал Львов пригодится при обустройстве дома, сплочении семьи и укреплении родственных связей. Весьма вероятны позитивные изменения в домашней обстановке или переезд. Для вас дом — это место, где вы сможете отгородиться от суеты и найти безопасное прибежище. Включите свое внутреннее Солнце, и пространство вокруг засияет в его лучах. Не пренебрегайте силой предчувствия. Первые впечатления играют сейчас важную роль.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев всплеск интеллектуальной активности и важные контакты. Пришло время проявить свои прекрасные деловые качества: завести полезные знакомства, общаться, договариваться и находить нужную информацию. Вы способны докопаться до истины и проникнуть в самую суть вопроса. Повышается критичность, саркастичность и подозрительность. Много мыслей — о сексе или о финансах. Соберите разрозненные факты в единое целое и сделайте соответствующие выводы.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов звезды подготовили денежные бонусы и стабилизацию материального положения. Однако вам важно обрести ощущение собственной ценности. Тогда остальные блага и достойная оценка ваших заслуг притянутся на эту энергетику. Возможности есть, главное — поверить в себя. Проведите ревизию своего природного потенциала и работайте над его совершенствованием.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов самоанализ и проработка глубинных процессов сейчас происходят намного легче и продуктивнее. Сильное скорпионье чутье укажет верный курс и безопасное направление на пути к успеху и перспективам в личных достижениях. Рост популярности гарантирован свыше. А одержание побед в ежедневных баталиях придаст вам еще больше уверенности в собственных силах и уникальности.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам, несмотря на динамичность огненной натуры, захочется покоя, уединения и отдыха. Для дальнейшего успешного продвижения вперед, к непокоренным вершинам, требуется перезагрузка. Погружение во внутренний мир поможет расслабиться и выбросить из головы проблемные вопросы. В поиске смысла жизни и точки опоры обратите внимание на благотворительную деятельность и служение другим ради общего блага. Такие цели помогут наполниться духовными силами и энергией.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам пора на встречу с давними друзьями. Всю неделю вы настроены дружелюбно, открыто и оптимистично. Направьте свою целеустремленную натуру на объединение своих интересов с интересами общества или коллектива. Генерировать новые идеи легче в совместном творчестве. Таким образом, вы добьетесь гораздо большего, нежели в одиночестве, и эффективнее продвинетесь к своей цели.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи способны преуспеть во многих делах. Профессиональные достижения, повышение в должности, организация собственной компании или утверждение бизнес-проекта пройдут без лишних проволочек. Звезды освещают вам путь, на котором вы зарекомендуете себя как профессионал с большой буквы. Вы прикладываете минимум усилий и получаете максимум результата. Однако стоит проявить сдержанность, особенно в спорных вопросах.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, доверьтесь миру, и вам откроются смыслы вашего предназначения. Природа незримо наделила вас богатым воображением и необъятным внутренним миром. Расширяя кругозор и развивая творческий потенциал, вы постигнете истины, недоступные для других. Хороший период для переговоров со спонсорами и влиятельными лицами. Возможно получение перспективных предложений, особенно из-за рубежа.

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