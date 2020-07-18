Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля

Предстоящая неделя обещает довольно напряженный фон, особенно в деловой сфере. Каждому хочется настоять на своем. Возможны споры, конфликты, несговорчивость и излишняя принципиальность.

В личной жизни лучше предпочесть реальные земные отношения каким-то иллюзиями и вымышленным идеальным образам. Тогда все будет в порядке.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, кому из знаков зодиака на следующей неделе следует быть особенно осторожным.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов зашкаливает физическая энергия. Очень рекомендуется заняться спортом либо другими сложными делами, требующими настойчивости, чтобы избежать раздражительности и конфликтов. Возможны споры и стычки с окружающими. Смягчать ситуацию будет влияние Венеры: обаяние, склонность к позитивному общению с противоположным полом.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов это будет неделя вдумчивого планирования, но неожиданных действий. Хорошо будет обдумать предстоящие дела, наметить сроки их выполнения. Но истинное вдохновение будут приносить неожиданные поступки, позволяющие вам раскрыть себя, свою индивидуальность.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов на предстоящей неделе апогей сексуальности и позитивной энергии на любовном фронте. Неделя очень хороша для общения с противоположным полом, знакомств, флирта, а также выстраивания отношений.

Рак — гороскоп на неделю

Раков ждут конфликты, споры, недопонимание окружающих. Будет сложно найти компромисс и договориться о чем-либо. В том числе ваша собственная нетерпеливость и вспыльчивость могут приводить к этому. Сделайте акцент на рациональность: опирайтесь на конкретные факты и логические доводы, а не домыслы и эмоциональные реакции.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя исключительно положительная. Энергии как никогда подходят для общения с противоположным полом, для романтики и секса. Также период подходит для дел, требующих обаяния и энергичности, например для публичных выступлений.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя скорее неблагоприятная, особенно в эмоциональной сфере и личной жизни. Однако у вас есть возможность опереться на свою рациональность, доводы ума, расчеты. А также успокоить себя с помощью самоанализа. Посвятите неделю умственной работе.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов будут чередоваться ситуации конфликтов, которые могут быть им очень неприятны, с периодами примирения и взаимопонимания. Также возможны досадные недоразумения, неточности в речи, срывы договоренностей. В целом энергии скорее непростые, но вы сумеете значительно смягчить их, если обопретесь на ваше природное стремление к гармонии и компромиссу.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов это будет вдумчивая неделя. Больше всего энергии вам следует посвятить умственной работе, планированию, переговорам. Например, вы можете подготовить всю информацию по какой-то ситуации или проблеме, но не спешите пока принимать окончательное решение.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам может повредить их нечувствительность к чужим эмоциям и переживаниям. Ваш оптимизм, уверенность и врожденная энергетика, конечно очень привлекательны, и будут особенно сильны на предстоящей неделе; но постарайтесь понять и состояние окружающих.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам может быть сложно продуктивно и настойчиво трудиться: иногда может случаться упадок сил, а иногда действия слишком импульсивные. Также мышление не отличается точностью и объективностью. В итоге много энергии может тратиться зря, а результаты не достигаются. В целом неделя для вас непростая.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя положительная. Продолжается период, связанный с настойчивостью, активностью, стремлением к красоте и самовыражению. Занимайтесь творчеством, если вам это близко. А также налаживайте связи с важными для вас людьми: вам будет легко знакомиться и легко убеждать в своей точке зрения.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам лучше всего посвятить предстоящую неделю умственной работе, размышлениям, переговорам. Вам будет особенно легко формулировать ваши мысли, договариваться с окружающими, приводить убедительные доводы. Однако эмоционального покоя неделя не обещает. Сосредоточьтесь на интеллектуальных достижениях.

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