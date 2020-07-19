Власти Москвы обсудили с послом Армении недопуск армянских товаров в «Фуд Сити»

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Алиса Старжевская
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По сообщению диппредставительства, администрация рынка запретила армянским экспортерам находиться на его территории.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, /Колбасов Александр

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк обсудил с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию, связанную с недопуском армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити».

Как сообщил Немерюк РИА Новости, никаких проблем с реализацией армянских продуктов на столичном рынке нет.

«Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на „Фуд Сити“ сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет», — сказал чиновник.

Ранее стало известно, что администрация «Фуд Сити» запретила армянским экспортерам заниматься сбытом товаров на территории рынка. По словам главы дипмиссии Армении в РФ Вардана Тоганяна, накануне более 50 фур с армянскими продуктами были «блокированы» в «Фуд Сити».

По сообщению диппредставительства, экспортеры армянских товаров обратились к дипломатам с жалобой за запрет торговать на рынке.

«Фуд Сити» принадлежит компании «Киевская площадь» уроженцев Азербайджана Года Нисанова и Зараха Илиева. Бизнесмены несколько лет подряд входят в рейтинг богатейших российских предпринимателей Forbes.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой из Азербайджана.

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