Глава Минобороны РФ провел переговоры с коллегой из Азербайджана

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Алиса Старжевская
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Разговор между Сергеем Шойгу и Закиром Гасановым состоялся ранее днем.

Глава Минобороны РФ провел переговоры с коллегой из Азербайджана

Фото: ТАСС / Alexey Ereshko

У главы российского Минобороны Сергея Шойгу прошел официальный телефонный разговор с его коллегой из Азербайджана Закиром Гасановым, о чем стало известно от близкого к военным и дипломатам источника, пишет РИА Новости.

Инициатором звонка выступил Баку. Стороны обсудили ряд важных вопросов, включающих в себя военное сотрудничество России и Азербайджана, а также общие взаимоотношения между странами-соседями.

Также Шойгу проинформировал Гасанова о внезапной проверке российских войск, объявленной по решению президента Владимира Путина в Западном и Южном военных округах, а также в других частях, морской пехоте и ВДВ.

Шойгу заверил, что это плановое мероприятие никак не связано с ситуацией и не имеет отношения к новому витку азербайджано-армянского конфликта.

5-tv.ru ранее писал о том, что Владимир Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

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