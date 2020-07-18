Глава Минобороны РФ провел переговоры с коллегой из Азербайджана

У главы российского Минобороны Сергея Шойгу прошел официальный телефонный разговор с его коллегой из Азербайджана Закиром Гасановым, о чем стало известно от близкого к военным и дипломатам источника, пишет РИА Новости.

Инициатором звонка выступил Баку. Стороны обсудили ряд важных вопросов, включающих в себя военное сотрудничество России и Азербайджана, а также общие взаимоотношения между странами-соседями.

Также Шойгу проинформировал Гасанова о внезапной проверке российских войск, объявленной по решению президента Владимира Путина в Западном и Южном военных округах, а также в других частях, морской пехоте и ВДВ.

Шойгу заверил, что это плановое мероприятие никак не связано с ситуацией и не имеет отношения к новому витку азербайджано-армянского конфликта.

5-tv.ru ранее писал о том, что Владимир Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана.