«Зенит» обыграл «Спартак» и теперь претендует на Суперкубок и золотой дубль

Футболисты петербургского клуба «Зенит» обыграли соперников из московского «Спартака» со счетом 2:1 в полуфинале Олимп Кубка России. Встреча только что завершилась в Северной столице.

Счет открыл капитан «сине-бело-голубых» Артем Дзюба, забив с пенальти. Москвичи попытались отыграться на 42-й минуте, но Жиго забил с офсайда и после просмотра VAR его отменили. Вскоре «красно-белые» собрались и центральный нападающий Александр Соболев через четыре минуты распечатал ворота петербуржцев.

Радость была недолгой. Ответ от «Зенита» прилетел через минуту — Далер Кузяев с подачи Малкома поразил пустые ворота принципиального соперника. Весь второй тайм «Зенит» удерживал счет, не давая москвичам возможности отыграться.

Теперь «Зениту» предстоит сыграть с подмосковным футбольным клубом «Химки». Финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге. Если сине-бело-голубые выиграют, то они оформят золотой дубль — термин, обозначающий выигрыш в одном сезоне чемпионата и Кубке своей страны. Если «Зенит» проиграет, то ему придется снова сойтись с «Химками» в матче за Суперкубок. За всю свою историю петербургский клуб выигрывал его четыре раза.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий футбольного эксперта Евгения Ловчева о том, при каком условии «Химки» смогут обыграть «Зенит».