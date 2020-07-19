Эксперт рассказал, смогут ли «Химки» победить в Кубке России
Он уверен, что команда может удивить и «Зенит», и «Спартак», если ее недооценить.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Фото, видео: Instagram @ fckhimki, 5-tv.ru
Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в эти минуты уже стартовал на петербургской «Газпром Арене». Спортивное событие собрало тысячи болельщиков по всей стране, команды будут бороться за участие в финальном мачте Кубка России, чтобы сразиться там с «Химками» за первое место. Советский футболист, тренер и обозреватель газеты «Советский спорт» Евгений Ловчев в беседе с 5-tv.ru поделился своими прогнозами на этот матч и рассказал, почему «Химки» вряд ли станут серьезным соперником и для «Зенита», и для «Спартака».
По словам Ловчева, попадание «Химок» в финал еще не означает, что теперь их статус — «вторая команда в стране».
«Статус „второй команды в стране“ дается на основании игр за весь год. И тогда это определяет статус. В кубках же, что у нас, что заграницей, довольно часто бывают ситуации, когда команды, которые ниже стоят, выходят в финал. У нас вообще „Тосно“ были в финале недавно и выигрывали кубок, потому что это другое соревнование, нужно сыграть три-четыре матча. А рейтинг или определение лучшей команды в стране идет по чемпионату, где нужно сыграть 30 с лишним игр», — делится Ловчев.
По его словам, уровень мастерства «Зенита» и «Спартака» настолько высок, что матч с «Химками» не будет сопряжен с серьезными сложностями. Однако если команды недооценят соперника, «Химки» на поле смогут их удивить.
«Судя по той игре с Екатеринбургом, „Химки“ могут представлять угрозу и для „Спартака“, и для „Зенита“, если их недооценит команда, вышедшая в финал. Уровень футболистов и уровень командный значительно выше у „Зенита“, у „Спартака“ несколько меньше. И если они серьезно будут играть, я не думаю, что „Химки“ станут большим препятствием», — уверен собеседник 5-tv.ru.
Также Ловчев рассказал и о своих ожиданиях от игры. По его словам, «Спартак» будет играть с позиции обороны: команда во всех последних играх проводит такую тактику, а в этом случае у нее еще и серьезный соперник. «Зенит» же напротив, обладая огромным количеством звезд, будет играть от позиции силы. Тем не менее, Ловчев уверен, что игра будет равная, и фанатов, возможно, будет даже дополнительное время.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех самых ярких матчах «Дерби двух столиц» в XXI веке.
Читайте также
53%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?