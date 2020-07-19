Эксперт рассказал, смогут ли «Химки» победить в Кубке России

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в эти минуты уже стартовал на петербургской «Газпром Арене». Спортивное событие собрало тысячи болельщиков по всей стране, команды будут бороться за участие в финальном мачте Кубка России, чтобы сразиться там с «Химками» за первое место. Советский футболист, тренер и обозреватель газеты «Советский спорт» Евгений Ловчев в беседе с 5-tv.ru поделился своими прогнозами на этот матч и рассказал, почему «Химки» вряд ли станут серьезным соперником и для «Зенита», и для «Спартака».

По словам Ловчева, попадание «Химок» в финал еще не означает, что теперь их статус — «вторая команда в стране».

«Статус „второй команды в стране“ дается на основании игр за весь год. И тогда это определяет статус. В кубках же, что у нас, что заграницей, довольно часто бывают ситуации, когда команды, которые ниже стоят, выходят в финал. У нас вообще „Тосно“ были в финале недавно и выигрывали кубок, потому что это другое соревнование, нужно сыграть три-четыре матча. А рейтинг или определение лучшей команды в стране идет по чемпионату, где нужно сыграть 30 с лишним игр», — делится Ловчев.

По его словам, уровень мастерства «Зенита» и «Спартака» настолько высок, что матч с «Химками» не будет сопряжен с серьезными сложностями. Однако если команды недооценят соперника, «Химки» на поле смогут их удивить.

«Судя по той игре с Екатеринбургом, „Химки“ могут представлять угрозу и для „Спартака“, и для „Зенита“, если их недооценит команда, вышедшая в финал. Уровень футболистов и уровень командный значительно выше у „Зенита“, у „Спартака“ несколько меньше. И если они серьезно будут играть, я не думаю, что „Химки“ станут большим препятствием», — уверен собеседник 5-tv.ru.

Также Ловчев рассказал и о своих ожиданиях от игры. По его словам, «Спартак» будет играть с позиции обороны: команда во всех последних играх проводит такую тактику, а в этом случае у нее еще и серьезный соперник. «Зенит» же напротив, обладая огромным количеством звезд, будет играть от позиции силы. Тем не менее, Ловчев уверен, что игра будет равная, и фанатов, возможно, будет даже дополнительное время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех самых ярких матчах «Дерби двух столиц» в XXI веке.