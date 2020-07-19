В МЧС не знают точного маршрута пропавшего самолета Ан-2

В главке МЧС РФ по республике Бурятия не располагают данными о маршруте переставшего выходить на связь Ан-2.

«В 20:21 мск поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании „Феникс“. На борту шесть человек, из них двое человек экипажа и четыре пассажира. Ан-2 совершил взлет из населенного пункта Кырен в Бурятии, точный маршрут следования не известен», — цитирует сообщение регионального главка ТАСС.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, полет пропавшего Ан-2 не был согласован с наземными службами.