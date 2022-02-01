Тем, кто потерял всякую надежду быть стройным и красивым, медик и провидец Мехди Эбрагими Вафа советует не отчаиваться понапрасну, а всего лишь обратить внимание на особенности зодиакального гороскопа. По словам победителя шоу «Битва экстрасенсов», для каждого знака есть свой «рецепт» идеального тела. При этом некоторым даже не придется сильно стараться, чтобы достичь желаемой цифры на весах. Однако все рекомендации следует исполнять неуклонно, пишет StarHit.ru.

Овен

Овну экстрасенс посоветовал найти объект обожания, ради которого захочется стать прекрасным. По словам Вафы, представитель этого знака способен на подвиги только, если есть серьезная мотивация. В противном случае на полноту он лишь закроет глаза, считая, что и так идеален.

Телец

Тельцу провидец посоветовал подходить к вопросу похудения максимально серьезно и не бросаться от диеты к диете в надежде поскорее избавиться от лишних килограммов. Кроме того, предварительно важно пройти полное обследование, чтобы выявить природу полноты. Вполне возможно, что дело не только в чрезмерной страсти к еде.

Близнецы

Близнецам Мехди советует просто-напросто следить за стабильностью режима. Так, даже малейшее отклонение от привычного распорядка дня влечет большие проблемы. Представителю этого знака также необходимо регулярно заниматься плаванием, чтобы достичь серьезного прогресса.

Рак

Раку Вафа предложил больше времени уделять себе, собственным желаниям и удовлетворению собственных интересов. По словам экстрасенса, представитель этого знака слишком близко к сердцу воспринимает все неурядицы. Поэтому важно научиться жить в гармонии с собой, а не под влиянием внешних факторов. Как только удастся наладить эмоциональный фон, проблемы с лишним весом исчезнут.

Лев

Льву эксперт «прописал» целый комплекс мероприятий. Во-первых, следует выбрать комфортную диету. Во-вторых, купить абонемент в спортзал. Ну и в-третьих, вести активный образ жизни. Иначе — не за горами печальные последствия из-за чрезмерной нагрузки на организм.

Дева

Деве, по мнению экстрасенса, достаточно только забыть о пристрастиях в еде. Перейти, например, на крупы и зелень. И не забывать ежедневно вести дневник учета калорий. Так, тело вскоре вернется к привычному облику.

Весы

Весам Мехди посоветовал обратить внимание на количество часов, которые удается поспать за сутки. По мнению специалиста, в данном конкретном случае проблема кроется в невозможности давать адекватное время на отдых организму.

Скорпион

Скорпиону провидец посоветовал воздержаться от спонтанных «нервных» диет. Как нельзя лучше сработает банальный отказ от мучного, нежели постоянный стресс для организма.

Стрелец

Стрельцу, по мнению Вафы, важно спасаться от накопленных калорий при помощи серьезных спортивных снарядов и чуткого тренера в спортзале. Хорошей идеей будет также найти напарника и вместе с ним начать с пробежек по утрам. Только физические нагрузки, уверяет эксперт, способны в данном случае привести к желаемому результату.

Козерог

Козерогу специалист порекомендовал выбрать из целого спектра диет одну нестрогую, но позволяющую избегать переедания. По уверению Мехди, Козероги склонны к полноте лишь в зрелом возрасте. А потому важно обратить внимание и на гормональный фон. В случае некоторых нарушений — обратиться за помощью к врачу.

Водолей

Водолею поможет похудеть лишь самодисциплина, считает экстрасенс. В ряде случаев достаточно лишь ежедневной утренней зарядки и пары комплексных упражнений. Но делать их важно регулярно.

Рыбы

Рыбам, и без того спортивным и закаленным личностям, Вафа «назначил» курс спортивного массажа в купе с правильным питанием — больше зелени и свежевыжатых соков. Необязательно отказывать себе во всем. Главное — считать калории.

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