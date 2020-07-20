Житель Ставрополя стал самым сильным человеком на планете — видео
В Книгу рекордов Гиннеса попал Антон Шиловский, установивший новый рекорд по становой тяге.
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Фото, видео: Instagram @toshik802; 5-tv.ru
Самый сильный человек на планете живет в Ставрополе. Антон Шиловской попал в Книгу рекордов Гиннеса — и на это ему потребовалась всего одна минута. Правда, путь к победе оказался куда длиннее — с гирей спортсмен не расставался с детства.
С рекордсменом встретился Андрей Захаров.
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