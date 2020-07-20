Самый сильный человек на планете живет в Ставрополе. Антон Шиловской попал в Книгу рекордов Гиннеса — и на это ему потребовалась всего одна минута. Правда, путь к победе оказался куда длиннее — с гирей спортсмен не расставался с детства.

С рекордсменом встретился Андрей Захаров.