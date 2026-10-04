Подозреваемый в убийстве матери и дочери в Москве имел судимость

В убийстве 53-летней Елены и ее 19-летней дочери Дарьи в Москве подозревают 47-летнего Теймураза Г. Об этом 4 октября сообщил источник 5-tv.ru.

Теймураз имеет вид на жительство в России. Ранее он не был судим и не привлекался к административной ответственности. Его бывшая жена Екатерина рассказала изданию, что мужчина много лет встречался с Еленой. Общих детей у них не было, при этом отношения с Дарьей, по словам собеседницы, складывались хорошо.

Екатерина утверждает, что Теймураз положительно отзывался о матери и дочери. С Дарьей были знакомы и его собственные дети. Одна из дочерей мужчины в детстве даже ревновала к ней отца. Объяснить, что могло привести к преступлению, бывшая жена подозреваемого не смогла. Других близких родственников в России, кроме детей, у него нет.

Тело Елены обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре. По данным прокуратуры, фрагменты находились в пакетах на балконе. На следующий день при осмотре гаража, которым пользовался ее сожитель в Новой Москве, следователи нашли тело Дарьи и тайник с оружием.

Теймураза задержали в Воронежской области и доставили в Москву для передачи следственным органам. Вместе с ним задержана женщина 1986 года рождения — ее проверяют на возможную причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело.

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