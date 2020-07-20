«Талант»: Дочь Богомолова и Мороз сделала слишком откровенный снимок матери

Бывшая жена режиссера Константина Богомолова — актриса Дарья Мороз на своей странице в Instagram выставила на суд подписчиков свое откровенное фото. Знаменитость призналась, что пикантный снимок — дело рук девятилетней дочери Анны.

«Анна взяла телефон и сказала: „Я фотографирую так же хорошо, как папа“. Ну и реально художественно сняла маму», — написала Дарья Мороз под публикацией.

Instagram @d_moroz

На снимке звезда фильма «Дурак» позирует голой на мостках у водоема в деревне Глушь Псковской области, где отдыхает вместе с дочерью. Юзеры, подписанные на страницу Дарьи Мороз, отметили, что у юного фотографа настоящий талант. Многие отметили, что кадр у девочки получился очень атмосферным и подчеркнул внешние достоинства ее матери.

«Очень круто! Это — талант!»

«Прекрасная работа! Класс!»

«Гвоздь очень хорошо получился!»

«Молодец дочка, очень гармоничное фото, уловила атмосферу»

«Какое-то сотворение мира прямо», — выражают восхищение пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз показала своих родителей совсем юными.