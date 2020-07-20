«Талант»: Дочь Богомолова и Мороз сделала слишком откровенный снимок матери
Бывшая супруга режиссера отдыхает с ребенком на лоне природы в Псковской области.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Instagram @d_moroz
Бывшая жена режиссера Константина Богомолова — актриса Дарья Мороз на своей странице в Instagram выставила на суд подписчиков свое откровенное фото. Знаменитость призналась, что пикантный снимок — дело рук девятилетней дочери Анны.
«Анна взяла телефон и сказала: „Я фотографирую так же хорошо, как папа“. Ну и реально художественно сняла маму», — написала Дарья Мороз под публикацией.
На снимке звезда фильма «Дурак» позирует голой на мостках у водоема в деревне Глушь Псковской области, где отдыхает вместе с дочерью. Юзеры, подписанные на страницу Дарьи Мороз, отметили, что у юного фотографа настоящий талант. Многие отметили, что кадр у девочки получился очень атмосферным и подчеркнул внешние достоинства ее матери.
«Очень круто! Это — талант!»
«Прекрасная работа! Класс!»
«Гвоздь очень хорошо получился!»
«Молодец дочка, очень гармоничное фото, уловила атмосферу»
«Какое-то сотворение мира прямо», — выражают восхищение пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз показала своих родителей совсем юными.
Читайте также
78%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?