«Так похожи!» — Екатерина Шпица показала редкое фото с отцом

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Марина Неруцких
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34-летняя артистка рассказала фолловерам, о чем ведет беседы с родителем при встречах.

Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Российская артистка театра и кино Екатерина Шпица поделилась со своими подписчиками в Instagram редким снимком с отцом. На фото 34-летняя артистка и ее папа улыбаются, глядя прямо в камеру.

«Папулечка любимый. Давно не виделись, а сегодня — пообедали, поговорили о том, о сем», — подписала совместный снимок звезда.

В посте Шпица также рассказала, о чем обычно разговаривает с отцом, когда выпадает такая возможность. Оказалось, что у знаменитой артистки вполне земные интересы — грядки с клубникой, кухня народов мира, птички.

Instagram @katerinashpitsa

Подписчиков Екатерины Шпицы снимок с отцом вдохновил на новую порцию комплиментов своей любимице. Не обошли они вниманием и папу актрисы — Анатолия Васильевича.

«Какой папа красивый»

«Папина дочка»

«Вы так похожи!»

«Так вот вы в кого такая обаятельная»

«Одно лицо», — писали наперебой фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Шпица проводит отпуск в Сочи с бывшим мужем.

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