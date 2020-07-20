«Так похожи!» — Екатерина Шпица показала редкое фото с отцом
34-летняя артистка рассказала фолловерам, о чем ведет беседы с родителем при встречах.
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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa
Российская артистка театра и кино Екатерина Шпица поделилась со своими подписчиками в Instagram редким снимком с отцом. На фото 34-летняя артистка и ее папа улыбаются, глядя прямо в камеру.
«Папулечка любимый. Давно не виделись, а сегодня — пообедали, поговорили о том, о сем», — подписала совместный снимок звезда.
В посте Шпица также рассказала, о чем обычно разговаривает с отцом, когда выпадает такая возможность. Оказалось, что у знаменитой артистки вполне земные интересы — грядки с клубникой, кухня народов мира, птички.
Подписчиков Екатерины Шпицы снимок с отцом вдохновил на новую порцию комплиментов своей любимице. Не обошли они вниманием и папу актрисы — Анатолия Васильевича.
«Какой папа красивый»
«Папина дочка»
«Вы так похожи!»
«Так вот вы в кого такая обаятельная»
«Одно лицо», — писали наперебой фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Шпица проводит отпуск в Сочи с бывшим мужем.
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