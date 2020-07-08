Екатерина Шпица проводит отпуск в Сочи с бывшим мужем — видео

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Ирина Дряхлова
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Бывший супруг актрисы присоединился к ней и их общему сыну Герману для совместного досуга в Красной Поляне в Сочи.

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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Звезда фильма «Метро» проводит отпуск с бывшим мужем Констатином Адаевым и сыном Германом в Красондарском крае, сообщает издание «Дни.ру» с ссылкой на Instagram актрисы. Екатерина Шпица поделилась в сторис кадрами совместного отпуска в Красной Поляне: бывшие супруги с сыном мирно прогуливаются по променаду курорта, катаются на фуникулере и аттракционах, также они посетили местный канатный-парк. Актриса рассказала, что по пути из Геленджика к ним присоединился отец мальчика и семья решила провести несколько дней вместе.

«Летний путь на „Олимпии“», — поделилась своим местоположением артистка.

Фото: Instagram @katerinashpitsa

Екатерина Шпица вышла замуж за актера Константина Адаева в 2010-м. В 2012-м у пары родился сын Герман, но в 2015-м супруги подали на развод. Константин старше Екатерины на 11 лет. После развода, судя по кадрам из Краснодарского края, бывшие супруги поддерживают дружеские отношения ради сына. Сейчас актриса встречается с бизнесменом Русланом Пановым, который владеет сетью фитнес-клубов. Пара планирует пожениться в скоро времени.

Фото: Instagram @katerinashpitsa

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