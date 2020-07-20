Тата Бондарчук показала своего нового бойфренда

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Алиса Старжевская
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С развода с Сергеем Бондарчуком-младшим прошло чуть больше полгода.

Фото, видео: Instagram @tatamamik

Светская львица Тата Бондарчук представила общественности своего нового молодого человека. На своей странице в Instagram девушка опубликовала совместные снимки в честь его дня рождения.

Как оказалось, избранником Таты стал продюсер Филипп Фролов. Серию совместных фотографий она подписала «С днем рождения, мой», а на одной из фотографий пара целуется.

В комментариях подписчики девушки тут же отреагировали на новость. Они поздравили девушку с новыми отношениями и отметили, что пара выглядит «счастливой» и «гармоничной».

«Тата, рада за вас очень!»

«Ай, Тата!!! Как радостно видеть Вас! Будьте счастливы!!!»

«Какая вы красивая пара», — комментируют подписчики девушки.

Instagram @tatamamik

Со своим бывшим мужем, Сергеем Бондарчуком-младшим, Тата развелась в начале декабря прошлого года. Пара не разглашала подробности разрыва, однако в СМИ считали, что Сергей якобы изменял жене, что и могло стать поводом к расставанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как юморист Гарик Харламов в типичной ему манере объявил о разводе прямо в центре Петербурга.

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