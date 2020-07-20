Жительницу Германии развели на 54 тысячи евро экстрасенсы из России

|
Василий Заика
22

Пострадавшая обратилась за помощью в администрацию президента РФ.

Жительницу Германии развели на 54 тысячи евро экстрасенсы из России

Фото: www.globallookpress.com / Globe Photos

Жительница германской земли Баден-Вюртемберг стала жертвой телевизионных экстрасенсов из России. Как стало известно 5-tv.ru аферисты умудрились развести женщину на целых 54 тысячи евро.

Слишком доверчивая пострадавшая увидела по телевизору передачу «Линия судьбы», где обещают якобы оказать помощь всем, кто столкнулся с различными неудачами в жизни. Недолго думая, женщина позвонила по указанному номеру, и экстрасенс заявил, что на нее наложена порча. Проблему необходимо было решать в срочном порядке.

Жительница Германии дала добро на череду платных сеансов. После первой «процедуры» она перечислила аферистам 400 евро, а стоимость второго сеанса постфактум возросла до шести с лишним тысяч евро. Несмотря на это, пострадавшая продолжала «принимать помощь» экстрасенсов. Ее убедили в том, что все уплаченные средства якобы вернутся позднее из специализированного фонда.

Когда общая сумма, потраченная на снятие порчи, достигла 54 тысяч евро, мошенники предпочли больше не выходить на связь. Расстроенная любительница эзотерики обратилась за помощью в администрацию президента РФ. Ее обращение было переадресовано в правоохранительные органы. В настоящее время московская полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге мошенники украли четыре миллиона с помощью сайтов-зеркал.

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:21
Жительницу Германии развели на 54 тысячи евро экстрасенсы из России
12:07
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сегодня сдадут более 230 тысяч человек
11:55
Доцент ВГИКа найдена убитой в квартире на Кутузовском проспекте в Москве
11:49
Сколтех определил, откуда коронавирус попал в Россию
11:49
Самые красивые представители короны: Диана — лучше всех?
11:44
Незадолго до смертельного ДТП карельский стритрейсер Сортланд дважды нарушил ПДД

Сейчас читают

Видео: Гарик «Бульдог» Харламов пафосно объявил о разводе в центре Петербурга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце

Новости Lentainform

Загрузка...