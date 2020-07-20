Жительницу Германии развели на 54 тысячи евро экстрасенсы из России

Жительница германской земли Баден-Вюртемберг стала жертвой телевизионных экстрасенсов из России. Как стало известно 5-tv.ru аферисты умудрились развести женщину на целых 54 тысячи евро.

Слишком доверчивая пострадавшая увидела по телевизору передачу «Линия судьбы», где обещают якобы оказать помощь всем, кто столкнулся с различными неудачами в жизни. Недолго думая, женщина позвонила по указанному номеру, и экстрасенс заявил, что на нее наложена порча. Проблему необходимо было решать в срочном порядке.

Жительница Германии дала добро на череду платных сеансов. После первой «процедуры» она перечислила аферистам 400 евро, а стоимость второго сеанса постфактум возросла до шести с лишним тысяч евро. Несмотря на это, пострадавшая продолжала «принимать помощь» экстрасенсов. Ее убедили в том, что все уплаченные средства якобы вернутся позднее из специализированного фонда.

Когда общая сумма, потраченная на снятие порчи, достигла 54 тысяч евро, мошенники предпочли больше не выходить на связь. Расстроенная любительница эзотерики обратилась за помощью в администрацию президента РФ. Ее обращение было переадресовано в правоохранительные органы. В настоящее время московская полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге мошенники украли четыре миллиона с помощью сайтов-зеркал.