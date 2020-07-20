Задержаны убившие сестру экс-директора «Ростсельмаша» Пескова во время ограбления

Полиция Ростовской области задержала напавших накануне на дом экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова. Злоумышленники дождались прихода домой 83-летнего Героя соцтруда и, связав его с 80-летней сестрой, требовали выдать находящиеся дома деньги.

Женщина не выдержала истязательств и умерла на месте, предварительно, она задохнулась из-за вставленного ей в рот кляпа. Пожилого экс-руководителя крупной компании региона госпитализировали с тяжелыми травмами. Мужчина от пережитого ничего не смог рассказать правоохранителям.

Как стало известно 5-tv.ru, трое нападавших уже успели добраться до Петербурга. В настоящее время правоохранители возвращают их в Ростовскую область.

По факту нападения и убийства было возбуждено уголовное дело.