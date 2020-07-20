Украина считает, что Россия устанавливает тайное оружие на дне Черного моря
Делается это якобы для «тотального контроля» над акваторией.
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Фото, видео: ТАСС; rian.com.ua; www.globallookpress.com / MOD Russia, Valery Lukyanov, Server Amzayev
Россия тайно разрабатывает и внедряет гидроакустические системы для контроля над обстановкой на территории Черного моря. В этом уверены украинские журналисты издания Defence Express.
В Незалежной считают, Россия уже на протяжении нескольких лет ведет «подготовку подводного плацдарма как элемента тотального контроля над Черным морем и переноса предстоящего противостояния не только в космос, но и под воду». Часть оборудования в рамках этой программы уже установлена, часть – якобы планируется поставить в недалеком будущем.
Так, в начале 2014 года, как утверждается в материале, вблизи Сочи Россия разместила 20 автономных гидроакустических станций «Амга-М», которые предназначены для поиска, обнаружения и классификации подводных лодок. После был развернут пассивный гидроакустический комплекс МГК-608, который необходим для контроля надводной и подводной акватории Черного моря.
Также украинская сторона считает, что часть оборудования, например, система «Дельта-МГА», размещается на объектах газопровода «Турецкий потом», и, скорее всего, будет установлена на «Голубом потоке».
В будущем же Россия, как считают авторы, планирует развертывание на территории мыса Тарханкут в Крыму стационарных электромагнитных станций «Анаконда-СП».
Журналисты издания Defence Express в своем материале ориентируются на исследование журнала «Черноморська безпека», в котором принимал участие бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук. По мнению Гайдука, вся работа по контролю над Черным морем проходит в рамках советской концепции трех рубежей освещения надводной обстановки. Сейчас Россия, по мнению экспертов, занимается разработкой третьего рубежа.
Ранее 5-tv.ru сказывал о том, что, по мнению украинских историков, Всемирный потоп случился именно на территории Украины, а сам Ной имел украинские корни.
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