«Чистая боль»: фанаты Арбениной в шоке от депрессивного клипа певицы

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Алина Потёмкина
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Артистка сняла видео к песне «Секунду назад», которое заставило поклонников волноваться за певицу.

«Чистая боль»: фанаты Арбениной в шоке от депрессивного клипа певицы

Фото: Instagram @_diana_arbenina

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина представила фанатам в Instagram клип на песню «Секунду назад».

«Наша вторая работа с замечательным режиссером Алексеем Голубевым. Откровенный рассказ о моей беззащитной и бескомпромиссной любви. Я очень хотела остаться в живых. Я очень хотела остаться с тобой. Киноэпитафия», — подписала ролик Арбенина.

 
 
 
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доброе утро страна! «секунду назад». премьера видеоклипа. наша вторая работа с замечательным режиссером алексеем голубевым. откровенный рассказ о моей беззащитной и бескомпромиссной любви. я очень хотела остаться в живых. я очень хотела остаться с тобой. киноэпитафия. #дианаарбенина #arbenina #thenigtsnipers #премьераклипа #новыйклип #секундуназад @alexey_k_golubev #алексейголубев #магфильм #magfilmshow #magfilm #futureisnow #о2 #новыйальбом

Публикация от Diana Arbenina/Диана Арбенина (@_diana_arbenina)

По сюжету композиции героиня страдает из-за расставания с любимым человеком. В клипе она сидит в машине, пока авто моют. Ей все безразлично, а рефреном идут строчки: «Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота…». В финале машина выезжает на дорогу, ведущую в лес, и эффектно взрывается.

Поклонников глубоко впечатлило новое произведение Арбениной. Несмотря на то, что все прекрасно понимали, что это метафора, многие испугались за артистку и ее эмоциональное состояние.

«Досмотрела клип до конца, пришлось пить успокоительное…»

«Клип — чистая боль»

«Очень хочется надеяться, что клип — всего лишь клип»

«Эффектно, конечно, но не надо так»

«Пусть в жизни все будет наоборот!!! Финал разбил сердце!» — писали почитатели артистки.

Не так давно «Ночные Снайперы» выпустили одиннадцатый студийный альбом. В день премьеры, как писал 5-tv.ru, Диана Арбенина рассказала, как родилось название новой пластинки.

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