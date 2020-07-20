«Чистая боль»: фанаты Арбениной в шоке от депрессивного клипа певицы
Артистка сняла видео к песне «Секунду назад», которое заставило поклонников волноваться за певицу.
Фото: Instagram @_diana_arbenina
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина представила фанатам в Instagram клип на песню «Секунду назад».
«Наша вторая работа с замечательным режиссером Алексеем Голубевым. Откровенный рассказ о моей беззащитной и бескомпромиссной любви. Я очень хотела остаться в живых. Я очень хотела остаться с тобой. Киноэпитафия», — подписала ролик Арбенина.
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По сюжету композиции героиня страдает из-за расставания с любимым человеком. В клипе она сидит в машине, пока авто моют. Ей все безразлично, а рефреном идут строчки: «Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота…». В финале машина выезжает на дорогу, ведущую в лес, и эффектно взрывается.
Поклонников глубоко впечатлило новое произведение Арбениной. Несмотря на то, что все прекрасно понимали, что это метафора, многие испугались за артистку и ее эмоциональное состояние.
«Досмотрела клип до конца, пришлось пить успокоительное…»
«Клип — чистая боль»
«Очень хочется надеяться, что клип — всего лишь клип»
«Эффектно, конечно, но не надо так»
«Пусть в жизни все будет наоборот!!! Финал разбил сердце!» — писали почитатели артистки.
Не так давно «Ночные Снайперы» выпустили одиннадцатый студийный альбом. В день премьеры, как писал 5-tv.ru, Диана Арбенина рассказала, как родилось название новой пластинки.
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